حددت وزارة التربية والتعليم أربع حالات يجوز فيها للطالب أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026–2027 «عن بُعد»، تشمل الطلبة من أصحاب الهمم الذين يتعذر عليهم أداء الاختبارات حضورياً، والطلبة الذين يخضعون للعلاج داخل الدولة أو خارجها، والدارسين الموجودين خارج الدولة لسبب مقبول، والطلبة في مراكز الأحداث، شريطة اعتماد إدارة المدرسة، بالتنسيق مع إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام.

وأوضحت الوزارة عبر دليل الأسئلة الشائعة المرفق بسياسة تقييم الطلبة، الذي اطّلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن طلبة أصحاب الهمم المشمولين بهذا الإجراء هم الذين لا يستطيعون أداء الاختبار عملياً، فيما تشمل الحالات الطبية الطلبة الذين يخضعون للعلاج داخل الدولة أو خارجها.

كما يحق للطلبة الموجودين خارج الدولة التقدم للاختبارات عن بُعد عند وجود عذر مقبول، بعد الحصول على موافقة إدارة المدرسة. وينطبق الشرط ذاته على الطلبة الموجودين في مراكز الأحداث، على أن تُنسّق المدرسة مع إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام لاعتماد الحالة.