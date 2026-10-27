مدارس تلزم الطلبة بتحديث «المتصفح الآمن» لضمان جاهزية أجهزتهم لاختبارات نهاية الفصل

شددت إدارات مدارس على ضرورة تأكد طلبتها وأولياء أمورهم من تثبيت أحدث إصدار من «المتصفح الآمن» (Secure Browser) على الأجهزة المستخدمة في أداء الاختبارات الإلكترونية، سواء الأجهزة الوزارية المخصصة للطلبة أو الأجهزة الشخصية البديلة التي قد يُستعان بها في حال تعرض الأجهزة المخصصة لهم لأعطال تقنية، في خطوة تستهدف رفع الجاهزية التقنية، والحد من الأعطال التي قد تعيق الدخول إلى الاختبارات أو تؤثر في انتظام أدائها.

وأوضحت المدارس، في رسائل وجهتها إلى الطلبة وأسرهم، واطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الاول للعام الاكاديمي الجاري لا يقتصر على المراجعة، بل يشمل التحقق المسبق من جاهزية الأجهزة والبرامج اللازمة لتشغيل الاختبارات الإلكترونية، مؤكدة أهمية تحديث المتصفح الآمن لضمان أفضل أداء ممكن أثناء التقييم.

وشددت على ضرورة التأكد من وجود البرنامج على الأجهزة الوزارية، وكذلك الأجهزة الشخصية التي قد يستعين بها الطلبة في حال تعرض الأجهزة المخصصة لهم لأعطال تقنية، بما يتيح الاستعداد لاستخدام الجهاز البديل عند الحاجة.

وزودت الإدارات المدرسية الطلبة وأولياء الأمور بثلاثة روابط لتحديث البرامج المستخدمة في الاختبارات، وفق نوع الجهاز ونظام التشغيل. وخصصت الرابط الأول لتنزيل المتصفح الآمن على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام «ويندوز»، والثاني لأجهزة «ماك»، فيما خُصص الرابط الثالث لتطبيق «SwiftAssess» على الأجهزة اللوحية العاملة بنظام «أندرويد».

روابط البرامج

• أجهزة ويندوز: https://moe.ae/pcsec • أجهزة ماك: https://moe.ae/macsec • الأجهزة اللوحية بنظام أندرويد: https://moe.ae/Swiftandapp

وأكدت الرسائل أهمية اختيار النسخة المتوافقة مع نظام تشغيل الجهاز، والتحقق من تحديثها قبل موعد الاختبار، لتقليل احتمالات مواجهة مشكلات تقنية مرتبطة بتشغيل البرنامج.

وتعكس التعليمات المدرسية أهمية التعامل مع الجاهزية التقنية باعتبارها جزءاً من الاستعداد للاختبارات الإلكترونية، خصوصاً أن وجود البرنامج بإصدار مناسب يسهم في تهيئة الجهاز للعمل ضمن بيئة التقييم الرقمي.

كما تبرز أهمية الاستعداد المسبق لاستخدام الأجهزة البديلة عند الحاجة، بدلاً من انتظار حدوث عطل في الجهاز الوزاري أثناء فترة الاختبارات، وما قد يترتب عليه من تأخير في بدء التقييم.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز انتظام الاختبارات الإلكترونية، والحد من المشكلات التي يمكن تفاديها عبر التحقق المبكر من تثبيت البرامج وتحديثها.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن استعدادات المدارس للاختبارات الإلكترونية، مع التأكيد على أن تحديث المتصفح الآمن يمثل إجراءً تقنياً وقائياً، ولا يعني بالضرورة وجود أعطال حالية أو تغييرات في مواعيد الاختبارات.