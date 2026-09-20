مدارس خاصة تعتمد 3 تقييمات تعليمية وتشخيصية للطلبة في الفصل الأول

اعتمدت مدارس خاصة ثلاثة تقييمات تعليمية وتشخيصية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الصفوف من الثاني إلى التاسع، بهدف رصد قدراتهم الأكاديمية، ومهارات القراءة، وتوجهاتهم نحو التعلم والمدرسة، وتشمل التقييمات اختبارات «CAT4» للقدرات المعرفية، و«NGRT» لقياس مهارات القراءة، واستبيان «PASS» لتحديد اتجاهات الطلبة والعوامل المؤثرة في تحصيلهم، على أن تُوظّف نتائجها في تطوير العملية التعليمية، وتحديد احتياجات الطلبة من الدعم والتحدي، بما يسهم في تعزيز نموهم الأكاديمي والشخصي، والوصول بهم إلى أقصى إمكاناتهم.

وتفصيلاً، أبلغت مدارس خاصة أولياء أمور، أن الطلبة في الصفوف من الثاني حتى التاسع سيشاركون في ثلاثة تقييمات مهمة خلال هذا الفصل الدراسي الجاري، تشمل «اختبار القدرات المعرفية-CAT4»، و«اختبار القراءة الجماعي الجديد-NGRT»، و«استبيان توجهات الطلاب نحو ذواتهم والمدرسة-PASS»، للمساعدة على فهم أساليب تعلم الطلبة وتلبية احتياجاتهم الفردية، وضمان وصولهم إلى أقصى إمكاناتهم.

اختبار القدرات المعرفية

وأوضحت المدارس أن اختبار القدرات المعرفية (CAT4) للصفوف الثاني والرابع والسادس والثامن والتاسع هو تقييم تشخيصي يُستخدم على نطاق واسع حول العالم، لمساعدة المدارس على فهم كيفية تعلم الطلاب، واستكشاف إمكاناتهم الأكاديمية. وعلى خلاف الاختبارات التي تقيس المعارف المكتسبة، حيث يقيّم الاختبار مهارات الاستدلال في أربعة مجالات، ثبت تأثيرها في عملية التعلّم، تشمل: الاستدلال اللفظي «الكلمات واللغة»، والاستدلال غير اللفظي «الأشكال والأنماط»، والاستدلال الكمي «الأرقام»، إضافة إلى القدرة المكانية «تصوّر الصور ذهنياً ومعالجتها»، مشيرة إلى أن CAT4 يقدّم صورة شاملة ومتوازنة عن إمكانات كل طالب، ويساعد المعلمين على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن وتيرة التعلم، ومستوى الدعم والتحدي المطلوب.

اختبار القراءة الجماعي الجديد

وبينت المدارس أن اختبار القراءة الجماعي الجديد (NGRT) للصفوف من الثاني إلى التاسع، هو تقييم إلكتروني قصير يستغرق نحو 30 دقيقة، ويهدف إلى قياس مهارات القراءة، ويزوّد المعلمين ببيانات قيّمة تساعدهم على تخطيط الدروس وتكييفها وتخصيصها، إلى جانب تصميم التدخلات التعليمية المناسبة، مشيرة إلى أن الدراسات أظهرت أن القراءة مهارة أساسية تستمر أهميتها مدى الحياة، وتسهم بدرجة كبيرة في تحقيق النجاح الأكاديمي، فالأطفال الذين يقرأون للاستمتاع لا يحققون نتائج أفضل في الاختبارات فحسب، بل يطورون أيضاً حصيلة لغوية أقوى، ومعرفة عامة أوسع، ووعياً ثقافياً أكبر.

اختبار PASS

وأفادت المدارس بأن اختبار (PASS) للصفوف من الرابع إلى التاسع هو استبيان توجهات الطلاب نحو ذواتهم والمدرسة، ويعد أداة قصيرة للتقييم الذاتي، تهدف إلى تقديم رؤية واضحة حول توجهات الطلاب نحو التعلم والمدرسة يساعد على تحديد العوامل التي قد تؤثر في التحصيل الدراسي، ومنها الثقة بالنفس والدافعية والمرونة والتركيز والمشاركة.

وأشارت إلى أن (PASS) يقيس تسعة مجالات، تشمل: المشاعر تجاه المدرسة، وتصور الطالب لقدرته على التعلم، ونظرة الطالب إلى ذاته بوصفه متعلماً، والاستعداد للتعلم، والتوجهات نحو المعلمين، وأخلاقيات العمل بصورة عامة، والثقة بالقدرة على التعلم، والتوجهات نحو الانتظام في الحضور، والاستجابة لمتطلبات المنهج الدراسي.

ونوهت المدارس بأن الطلبة لا يحتاجون إلى المراجعة أو الاستعداد المسبق لأي من تقييمات NGRT أو PASS أو CAT4، حيث توصي مؤسسة GL Assessment بشدة بعدم التدرّب على هذه الاختبارات مسبقاً، لأن ذلك قد يؤثر في دقة النتائج.

وأكدت أنه لا يمكن للطلبة إعادة الاختبارات، إذ تُجرى الاختبارات خلال فترة زمنية محددة، لذا يجب الحرص على انتظام الطالب في الحضور يوم التقييم، وستوفر المدرسة أجهزة الحاسوب المحمولة وسماعات الرأس، ولن يُمنح الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات وقتاً إضافياً، حيث خُصصت للاختبارات مدة زمنية كافية بالفعل، مشددة على أنه من خلال الجمع بين نتائج تقييمات NGRT وPASS وCAT4، ستتمكن المدارس من تكوين فهم أفضل لأسلوب تعلم الطلاب، وتحديد أنسب السبل لدعم نموهم الأكاديمي والشخصي على مدار العام الدراسي.