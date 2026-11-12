تنطلق 25 نوفمبر وتستمر حتى 11 ديسمبر 2026
"التربية" تعلن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027، والمخصصة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر.
وبحسب البرنامج المعلن، تنطلق الاختبارات يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2026.
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