تنطلق 25 نوفمبر وتستمر حتى 11 ديسمبر 2026

"التربية" تعلن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027، والمخصصة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر.

وبحسب البرنامج المعلن، تنطلق الاختبارات يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2026.

 

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