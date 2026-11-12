"التربية" تعلن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026–2027، والمخصصة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر.

وبحسب البرنامج المعلن، تنطلق الاختبارات يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2026.