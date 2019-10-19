بالصور.. أطفال فلسطين يبهرون العالم.. قطع الاحتلال أرجلهم فاحترفوا كرة القدم

المصدر: غزة - متابعات

بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة الفلسطيني بإنشاء أول فريق للناشئين في كرة القدم، لذوي البتر في القطاع، وهو الفريق الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، ويضم الفريق عدد من الأطفال الذين بترت أطرافهم خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الفلسطينيين، وخاصة في مسيرات العودة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا" فقد ساهم المدرب الأيرلندي سيمون بيكر في تشكيل هذا الفريق، وإرساء قواعد كرة القدم لذوي البتر في قطاع غزة.

يشار إلى أن سيمون بيكر هو مؤسس جمعية أيرلندا في كرم قدم البتر، والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم لذوي البتر، فقد طرفه في حادث بناء، وساعدته الرياضة التي أنشأها في تغيير مجرى حياته، وكرس معظم وقته لنشر هذه الرياضة في العالم.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في غزة، سهير زقوت: "للرياضة إثر كبير في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة نهدف من خلال رعاينها لهذه الأنشطة إلى دمجهم في المجتمع من جديد".

وأضافت: "رؤية الأشبال اليوم تدعونا للفخر، هؤلاء هم المستقبل وهم من سيمثلون بلادهم في المسابقات الدولية، كما حدث مع فريق كرة السلة للكراسي المتحركة".

ووجه سيمون بيكر رسالة للناشئين المشاركين في الفريق قائلاً: "لا تستسلموا ، غزة غنية بكم".