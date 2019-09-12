الكويت.. اقتراح نيابي بتغريم مرتدي «البيجامة» ألف دينار

المصدر: الكويت - رويترز

أثار اقتراح بمشروع قانون تقدم به نائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي لحماية القيم والذوق العام يلزم المخالفين ومن بينهم من يظهرون في الأماكن العامة بملابس النوم (بيجامة) بدفع غرامة تصل إلى ألف دينار (نحو 3300 دولار) جدلا واسعا في الكويت انعكس خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وطبقا لصحيفة القبس الكويتية فإن النائب ماجد المطيري حدد في اقتراحه 11 سلوكا بالأماكن العامة تستوجب العقاب لمرتكبيها منها الظهور بزي يحمل صورا أو عبارات مسيئة للذوق والآداب والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والكرامة والتنقل بملابس داخلية (بيجامة النوم).

كما تشمل السلوكيات المستهدفة في مشروع القانون رفع صوت الموسيقى والتعدي على حق الغير في الطوابير والخدمات وتصوير الآخرين خفية بقصد السخرية والمقالب والبصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات.

ويمنح المقترح وزير الداخلية أو من ينوب عنه الحق في إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة على أن يتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وذكر المطيري في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي «نظرا لما شهدناه في الفترة الأخيرة من انفلات أخلاقي وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي.. لاسيما في الأماكن العامة، وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، مما يسبب الإزعاج للآخرين، الأمر الذي يشكل خطورة على الهوية الكويتية المنضبطة والمعروف عنها الالتزام الأخلاقي ومراعاة شعور الآخرين.»

وتصدر وسم (#غرامة_البيجامه_الف_دينار) موقع تويتر في الكويت وجاء في المركز الأول، حيث اعتبر غالبية المشاركين أن هذه القضية لا تمثل أهمية كبيرة وسط المشكلات التي تعاني منها البلاد وأهمها تأخر التنمية والفساد والاختلاسات وزحمة الطرق وتفاقم قروض المواطنين.