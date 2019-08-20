بعد القبض على مخرجه.. "خيال مآتة" أحمد حلمي يواجه انتقادات

المصدر: دبي – سمير سعيد

جاء إلقاء القبض على خالد مرعي، مخرج فيلم أحمد حلمي الأخير "خيال مآتة"، بتهمة حيازة مخدرات أثناء عودته من الخارج إلى مصر، ليوجه ضربة جديدة إلى الفيلم الذي يعاني من تراجع إيراداته منذ بداية عرضة في دور السينما في موسم عيد الأضحى هذا الشهر، رغم البداية القوية.

فمنذ عرض الفيلم والعمل يتعرض لانتقادات تتعلق بفكرة الفيلم وضعف القصة والسيناريو، بالإضافة إلى انتقادات للمونتاج الذي ذهبت بعض التحليلات الفنية إلى أنه أضر بالعمل كثيراً.

ورغم نفي بعض النقاد السينمائيين، على رأسهم الناقد طارق الشناوي، لأي تأثير سلبي لإلقاء القبض على خالد مرعي على الفيلم، باعتبار أن جمهور السينما يذهب من أجل بطل الفيلم وليس المخرج، إلا أنهم انتقدوا الفيلم بشكل أو بآخر، لتتسبب حادثة مرعي في إضافة أزمة جديدة إلى أزمات الفيلم التي تسببت في تراجع الفيلم في قائمة شباك التذاكر، محتلاً المركز الثالث خلف "أولاد رزق 2" و" الفيل الأزرق 2"، وهما فيلمان تعرضا لانتقادات أيضاً، إلا أنها لم تكن بقدر "خيال مآتة" الذي تزيد أزماته مع الوقت.