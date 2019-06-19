محمد رمضان يجني أرباحاً ضخمة من "يوتيوب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حقق كليب الفنان المصري محمد رمضان الجديد "بابا" أكثر من مليون مشاهدة على حسابه في موقع "يوتيوب"، فور طرحه أمس، وذلك بعد نجاح كليباته السابقة "نمبر وان" مطلع العام الماضي، الذي حقق أكثر 106 ملايين مشاهدة، و"مافيا" في يناير الماضي، الذي حقق أكثر من 125 مليون مشاهدة، ثم كليب "قمر في مارس الماضي، خمع أكثر من 19 مليون مشاهدة.

واستطاع رمضان جذب الملايين من المتابعين، بعد أغنيته في إعلان إحدى شركات الاتصالات، بالتعاون مع النجم العالمي جان كلود فاندام، الذي طرح في شهر رمضان، وحقق مليونين و621 ألف مشاهدة.

ورصد موقع Socialblade الأرباح المتوقعة للفنان محمد رمضان، من قناته على "يوتيوب"، إذ بلغ عدد متابعيه 5 ملايين و315 ألف مشاهدة، فيما وصل عدد مشاهدات الكليبات مليار و714 مليونا و625 ألف مشاهدة، حسب ما ذكر الموقع.

وحقق رمضان خلال الثلاثين يوما الماضية، أرباحا تقدر بـ 925 ألف دولار، أي ما يعادل 15 مليونا و502 ألف و907 جنيهات.

وتوقع Socialblade بناء على هذا التدرج الشهري في الأرباح وعدد المشاهدات، أنّ تحقق قناة محمد رمضان على "يوتيوب" أرباحًا سنوية نهاية 2019 بنحو 11 مليونا و700 ألف دولار، بما يعادل 168 مليونا و159 ألف جنيه مصري.

وحققت كليبات رمضان عبر الموقع، اليوم، 30 ألفا و800 دولار، بما يعادل 516 ألفا و204 جنيهات، مع استمرار مشاهدة المتابعين له.

وكان رمضان نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، منشورا قال فيه: "الفضل لربنا أولا ثم لجمهوري الغالي.. قناتي الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم"، وذلك بعد أنّ حصدت قناته المركز الـ47 للعام 2019 وفقا لتصنيف موقع socialblade.