«دبي للإعلام» ترسم ملامح المستقبل.. ابتكار ومحتوى وشراكات نوعية

كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن أولوياتها للمرحلة المقبلة من مسيرة نموها، وفي مقدمتها الابتكار والتحول الرقمي وتوسيع آفاق التعاون مع المعلنين، بما يدعم مكانتها بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة. جاء ذلك خلال فعالية «دبي للإعلام - التطلع نحو المستقبل»، التي نظمتها في مجلس السلام بمدينة جميرا، بحضور نخبة من المعلنين ووكالات الإعلان وشركاء القطاعين الخاص والحكومي. واستعرضت الفعالية ملامح الإنتاجات المقبلة والفرص التجارية والإعلانية للربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، بما يشمل موسم رمضان، إلى جانب التطورات التي تشهدها تقنيات المؤسسة ومنصاتها، وما تتيحه من إمكانات جديدة للتفاعل مع الجمهور والعلامات التجارية.

3 محاور

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» محمد الملا: «تواصل مؤسسة دبي للإعلام تطوير مسيرة نموها عبر ثلاثة محاور رئيسة: محتوى مؤثر، وتكنولوجيا تواكب تطلعات الجمهور، وشراكات نوعية تخلق قيمة مستدامة. ويشكل الابتكار ركناً أساسياً في توجهاتنا، ويمتد ليشمل أساليب عملنا وتطوير منصاتنا وطريقة تواصلنا مع الجمهور. كما ننطلق من قوة علاماتنا وما رسخته من ثقة وحضور، لتهيئة بيئة إعلامية متكاملة تواكب التحولات المتسارعة في القطاع، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والإبداع». وأضاف: «تعكس منصة (دبي بلس) هذا التوجه من خلال تقديم طرق جديدة تتيح للجمهور الوصول إلى إنتاجاتنا ومتابعتها، وتمنح العلامات التجارية مساحات أكثر ارتباطاً باهتمامات المتابعين. وتضيف شراكتنا مع (طيران الإمارات) بعداً عالمياً لهذه التجربة، عبر إيصال القصص الإماراتية والعربية إلى المسافرين من مختلف أنحاء العالم. ونتطلع إلى استثمار هذه النجاحات لمواصلة الارتقاء بإنتاجاتنا، وابتكار أساليب جديدة لتوزيعها، وبناء علاقات تجارية تحقق قيمة طويلة الأمد».

نمو لافت

ومنذ إطلاقها، سجلت منصة «دبي بلس» نمواً لافتاً، إذ تجاوز عدد المسجلين فيها مليون مستخدم، وقدمت أكثر من 10 أعمال أصلية، لتشكل إحدى قصص النجاح في مسيرة التحول التي تشهدها «دبي للإعلام». ويعكس هذا النمو توجه المؤسسة نحو الارتقاء بتجربتها الرقمية وإيصال إنتاجاتها إلى شرائح جديدة، بما يواكب التحولات في أنماط المشاهدة. كما عززت «دبي بلس» حضورها عالمياً من خلال طرح مجموعة مختارة من أعمالها عبر نظام الترفيه الشخصي المدمج في المقاعد (ICE) التابع لـ«طيران الإمارات»، لتعرّف المسافرين من مختلف أنحاء العالم بالإنتاجات الإماراتية والعربية، وتمنح القصص التي تقدمها دبي مجالاً للوصول إلى جمهور دولي.

قوة الحضور

من جهة أخرى، استعرضت مؤسسة دبي للإعلام أبرز نتائج أدائها خلال موسم رمضان 2026، إذ ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 57% مقارنة برمضان 2025، في مؤشر على جاذبية إنتاجات المؤسسة للمعلنين ومتانة علاقاتها مع وكالات الإعلان. وأظهرت التقارير وصول المؤسسة خلال الشهر الفضيل إلى 53.7% من جمهور التلفزيون العربي في دولة الإمارات، بمتوسط يومي بلغ نحو 2.2 مليون مشاهد، وحصة مشاهدة وصلت إلى 26.6%. وأسهم تلفزيون «دبي» وقناة «سما دبي» بشكل رئيس في تحقيق هذه النتائج، من خلال خريطة برامجية متنوعة جمعت بين الدراما والإنتاجات الإماراتية والبرامج الترفيهية والاجتماعية. كما سلط العرض الضوء على توجهات قطاع الإعلام التجاري والمشاريع وجهوده في توثيق علاقاته مع السوق وابتكار صيغ جديدة للعمل مع المعلنين. وتنوعت الفرص المطروحة بين الرعاية، والمحتوى المقدم بالتعاون مع العلامات التجارية، وصناعة القصص الرقمية، مع التركيز على ربط أهداف المعلنين بالبرامج الملائمة والوصول إلى الفئات المستهدفة.

شراكات للمرحلة المقبلة

وضمن خططها للربع الأخير من العام الجاري، استعرضت مؤسسة دبي للإعلام مجموعة من برامجها المقبلة، من بينها الموسم الرابع من «شارك تانك دبي»، و«ذا دكتورز»، و«دبي درايف». وتغطي هذه البرامج مجالات ريادة الأعمال والصحة وأسلوب الحياة، لتمنح المعلنين خيارات متنوعة للتواصل مع المتابعين، سواء من خلال الرعاية أو ابتكار أفكار تتناسب مع طبيعة كل برنامج واهتمامات مشاهديه. وفي الوقت ذاته، كشفت المؤسسة عن بدء استعداداتها للربع الأول وموسم رمضان 2027، داعيةً وكالات الإعلان والمعلنين إلى المشاركة منذ المراحل الأولى للتخطيط، بما يفسح المجال أمام طرح أفكار جديدة وبناء حملات متكاملة تستفيد من تنوع منصاتها وتصل إلى الفئات المعنية عبر قنوات متعددة.

كما تضمن برنامج الفعالية جلسة حوارية مع سارة الجرمن، تناولت تطور تجربة «دبي للإعلام» وما توفره من إمكانات تجارية، وتلاها لقاء جمع فرق المؤسسة بالشركاء المشاركين لتبادل الأفكار وبحث مجالات العمل المشترك. وجسدت هذه اللقاءات حرص «دبي للإعلام» على توثيق صلاتها بشركائها والاستفادة من الابتكار في تطوير أعمالها وتوسيع انتشار إنتاجاتها، بما يدعم نموها المستدام.

• %57 ارتفاعاً في صافي إيرادات المؤسسة خلال موسم رمضان 2026.

• 2.2 مليون مشاهد يومياً خلال الشهر الفضيل.

• «دبي بلس» تتجاوز مليون مستخدم مسجل وتواصل تعزيز حضورها الرقمي.

• خيارات متنوعة أمام المعلنين والعلامات التجارية عبر التلفزيون والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

محمد الملا:

• يُشكل الابتكار ركناً أساسياً في توجهاتنا، ويمتد ليشمل أساليب عملنا وتطوير منصاتنا وطريقة تواصلنا مع الجمهور.

• ننطلق من قوة علاماتنا وما رسخته من ثقة وحضور، لتهيئة بيئة إعلامية متكاملة تواكب التحولات المتسارعة في القطاع.