قرقاش: عطاء الإمارات الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني التزام راسخ

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، استمرار الدور الإنساني لدولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتكثيف جهودها الإغاثية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها مع حلول فصل الشتاء، مشيداً بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العاجل بتوفير خيام لإيواء 50 ألف شخص في القطاع.

وأكد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"مشاهد مؤلمة لأهل غزة وهم يواجهون برد الشتاء والأمطار في خيام لا تقيهم قسوة الظروف، وتذكير بحجم المعاناة الإنسانية المستمرة وضرورة تكثيف الجهود الإغاثية".

وتابع قائلا: "وفي هذا المشهد الحزين، تواصل الإمارات دعمها الإنساني، ويأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، العاجل بتوفير خيام لإيواء 50 ألف شخص امتداداً لنهج إنساني راسخ، وجهود إماراتية متواصلة لتخفيف معاناة أهل غزة".

وأضاف قرقاش: "وستبقى الإمارات حاضرة بعطائها الإنساني، وفيةً لالتزامها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".