أظهر مسح لأسعار عدد من المطاعم المطلة على برج خليفة ونافورة دبي تفاوتاً كبيراً في كلفة الاحتفال بليلة رأس السنة واستقبال عام 2027، إذ تصل تكلفة حجز طاولة خارجية في بعض الوجهات إلى 24 ألف درهم، فيما يصل أعلى سعر للفرد، وفق البيانات المرصودة، إلى 18 ألف درهم، مقابل 900 درهم كأدنى سعر مسجل.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف مواقع الجلوس ومستوى الإطلالة وطبيعة التجارب التي تقدمها المطاعم، إذ تتيح بعض الوجهات لروادها متابعة العد التنازلي لاستقبال العام الجديد ومشاهدة الألعاب النارية، إلى جانب الإطلالات البانورامية على برج خليفة، أطول برج في العالم.

وتتفاوت الأسعار بحسب موقع الجلوس، إذ ترتفع كلفة المقاعد الخارجية والصفوف الأمامية ذات الإطلالات المباشرة مقارنة بالمقاعد الداخلية أو الخلفية. كما تعتمد بعض المطاعم نظام الحد الأدنى للإنفاق بدلاً من تحديد سعر موحد للفرد، فيما تقدم وجهات أخرى باقات بأسعار ثابتة تختلف وفق فئات الجلوس.

وفي مطعم «عبد الوهاب»، تتراوح الأسعار المرصودة بين 5 آلاف و7 آلاف درهم للفرد، بحسب موقع الجلوس، مع ارتفاع التكلفة للمقاعد التي توفر إطلالة مباشرة، فيما يقدم المطعم خصومات للمجموعات. أما مطعم «بايس ماري»، فتبلغ تكلفة الجلوس في المنطقة الخارجية نحو 7 آلاف درهم للفرد، مقابل 4 آلاف درهم للمقاعد الداخلية.

وفي مطعم «ذا تاب هاوس»، تصل تكلفة الجلوس في مناطق الشيشة إلى 6 آلاف درهم للفرد، مقابل 3 آلاف درهم للمقاعد الداخلية، فيما تبلغ تكلفة إحدى الطاولات الخارجية المناسبة لنحو أربعة أشخاص 24 ألف درهم.

وتشمل الخيارات مطاعم تقدم مستويات سعرية متفاوتة، إذ تتراوح الأسعار في مطعم «ألتو 54» بين 4 آلاف و6 آلاف درهم وفق فئات الجلوس التي رصدها المسح، بينما تشير صفحة الحجز الرسمية للمناسبة إلى سعر 4500 درهم للطاولة العادية و6 آلاف درهم لطاولة كبار الشخصيات.

وفي مطعم «سي لا في»، يبلغ الحد الأدنى للإنفاق 5 آلاف درهم للمقاعد الداخلية، ويرتفع إلى 10 آلاف درهم لبعض الفئات. أما مطعم «بابل دبي»، فتتدرج أسعار الجلوس الخارجي بحسب الصفوف، لتبلغ 3 آلاف درهم للفرد في الصف الأول، و2800 درهم في الصف الثاني، و2400 درهم في الصف الثالث، بينما تبلغ تكلفة الجلوس داخل المطعم 1500 درهم.

وفي مطعم «كرم بيروت»، تتراوح الأسعار بين 1500 و4500 درهم بحسب موقع الجلوس، فيما يقدم مطعم «الحلاب» في دبي مول خيارات تبدأ من 900 درهم وتصل إلى 2500 درهم، وفق موقع الطاولة والإطلالة.

وتصل الأسعار في مطعم «صمد العراقي» إلى 6500 درهم للمقاعد الخارجية، مقابل 4500 درهم للمقاعد الداخلية. أما مطعم «أتموسفير» في برج خليفة، فيبلغ الحد الأدنى للإنفاق 3 آلاف درهم للمقاعد القريبة من النوافذ، مقابل ألفي درهم للمقاعد الوسطى.

باقات متنوعة

وتقدم مطاعم فندق «بالاس داون تاون» باقات متعددة لاستقبال العام الجديد، تتراوح أسعارها بين 2595 درهماً للفرد و60 ألف درهم لطاولة خاصة تستوعب ما يصل إلى 20 شخصاً.

ويسجل مطعم «بحيرة لاونج» أعلى سعر للفرد بين خيارات الجلوس الخارجية في الفندق، بواقع 4995 درهماً، مقابل 2500 درهم للأطفال بين 6 و11 عاماً. فيما تبلغ باقة الجلوس الخارجي في مطعم «إيوان» 4095 درهماً للفرد، وتنخفض إلى 2995 درهماً للمقاعد الداخلية.

وفي مطعم «ثيبتارا»، تصل تكلفة الباقة الخارجية إلى 5995 درهماً للفرد، مقابل 3995 درهماً للجلوس الداخلي. أما مطعم «البيت»، فتبلغ الأسعار فيه 2595 درهماً للمقاعد الداخلية، أو 60 ألف درهم لحجز التراس بشكل حصري لما يصل إلى 20 شخصاً.

أسعار متفاوتة

وأعلنت مطاعم أخرى باقات خاصة بمناسبة رأس السنة، من بينها «جوفي» و«تي جي آي فرايديز» و«نوفيكوف كافيه» و«لاڤينيو».

وفي مطعم «جوفي»، تبدأ الأسعار من 4 آلاف درهم للفرد للمقاعد الداخلية، وترتفع إلى 7 آلاف درهم للصف الأمامي في الطابق العلوي، مع اختلاف الأسعار بين فئات الجلوس الأخرى.

أما «تي جي آي فرايديز»، فتبدأ أسعاره من 1599 درهماً للفرد، وتصل إلى 2999 درهماً للمقاعد الخارجية الأمامية، ضمن ثلاث فئات هي «سيلفر» و«غولد» و«بلاتينيوم»، تختلف بحسب موقع الجلوس والإطلالة.

وفي «نوفيكوف كافيه»، تبدأ الأسعار من 1500 درهم للمقاعد الداخلية، وترتفع إلى 2500 درهم لمقاعد الشرفة في الصف الثاني، وتصل إلى 3 آلاف درهم لمقاعد الصف الأول. أما «لاڤينيو»، فيقدم ثلاث فئات تبدأ من 1500 درهم للجلوس الداخلي، و2000 درهم للطاولات الداخلية القريبة من النوافذ، وتصل إلى 2500 درهم لمقاعد الشرفة المطلة على نافورة دبي.

شروط الحجز والدفع

ولا تقتصر الفروقات بين المطاعم على أسعار العشاء، بل تشمل أيضاً شروط الحجز والدفع، إذ تطلب بعض الوجهات دفع كامل قيمة الحجز مقدماً، فيما تكتفي أخرى بعربون أو دفعة أولى لتأكيد الطاولة، خصوصاً في الحجوزات الكبيرة. ولا يصبح الحجز مؤكداً إلا بعد استكمال متطلبات الدفع التي تحددها الوجهة.

وتكتسب سياسات الإلغاء أهمية خاصة في ليلة رأس السنة، نظراً إلى ارتفاع قيمة الحجوزات ومحدودية المقاعد، واختلاف شروط استرداد المبالغ بين المطاعم.

فبعض الوجهات تسمح بالإلغاء خلال مهلة محددة، بينما تفرض أخرى رسوماً أو تحتفظ بمبلغ التأمين عند الإلغاء بعد الموعد المسموح، وقد لا تتيح استرداد المبلغ في حال عدم الحضور.

ومن المهم كذلك التحقق من شروط تعديل عدد الضيوف في الحجوزات الجماعية، وما إذا كان خفض العدد يترتب عليه استرداد جزء من المبلغ أو احتساب قيمة الطاولة كاملة، وفقاً لسياسة المطعم.

كما ينبغي التأكد مما إذا كانت الأسعار تشمل الضرائب ورسوم الخدمة، وما إذا كان السعر المعلن للفرد أو للطاولة، فضلاً عن الاستفسار عن موقع الجلوس وضمان الإطلالة، والالتزام بشروط العمر التي تفرضها بعض الوجهات.

وعلى الرغم من أن عدداً من المطاعم يروج لإطلالته على برج خليفة ونافورة دبي، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع الطاولات تتمتع بالمشهد نفسه؛ فقد تكون بعض المقاعد داخلية أو بعيدة عن الواجهة، فيما توفر المقاعد الخارجية والصفوف الأمامية زاوية مشاهدة أفضل للعروض، وهو ما يفسر جانباً من الفروقات السعرية.

ويُنصح كذلك بالاستفسار عن ترتيبات الدخول والخروج ومواعيد الوصول المحددة، في ظل الإجراءات المرورية والتنظيمية التي تشهدها منطقة وسط مدينة دبي خلال ليلة رأس السنة.