18 مليار دولار.. ترامب يكشف مكاسب كأس العالم للاقتصاد الأميركي

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت أخيرا في بلاده، حققت للاقتصاد الأميركي أكثر من 18 مليار دولار، ووفّرت فرص عمل لأكثر من 160 ألف شخص.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "كأس العالم لكرة القدم فقط، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حقق لاقتصادنا أكثر من 18 مليار دولار، ووفّر فرص عمل لأكثر من 160 ألف شخص".

وأقيمت البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 تموز الماضيين.