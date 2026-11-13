"عزل ترامب".. الفخ الرقمي الذي قد يدمر أكبر أغلبية ديمقراطية منذ 2008

كشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" عن تحدٍّ استراتيجي يواجه قيادة الحزب الديمقراطي الأميركي عقب فوزه الكاسح في انتخابات الكونغرس؛ إذ يجد كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، نفسيهما في صراع بين الحفاظ على نهج سياسي معتدل يركز على خفض تكاليف المعيشة، والانجراف وراء الخطابات الاستفزازية التي تغذيها خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن هيمنة عدد محدود من النواب والنشطاء المثيرين للجدل على الفضاء الرقمي تمنحهم قدرة غير متناسبة على توجيه السردية العامة وتشكيل أجندة الحزب، على الرغم من أن مواقفهم لا تعكس بالضرورة توجهات الأغلبية. وفي هذا السياق، أكد النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر للموقع أن "الحكم يتعلق بتحقيق نتائج فعلية وليس بحصد أكبر عدد من المتابعين على منصة إكس".

فجوة رقمية وتمرد داخلي

تُظهر البيانات الرقمية فجوة واسعة في التأثير الجماهيري بين القيادة التقليدية والوجوه الصاعدة؛ فبينما يمتلك تشاك شومر، الذي يقود ديمقراطيي مجلس الشيوخ منذ عام 2017، نحو 466 ألف متابع على "إنستغرام"، قفز عدد متابعي السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغان عبد السيد من 1.6 مليون في سبتمبر الماضي إلى 7.6 مليون متابع حالياً، وحصد مقطع مصور واحد له أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر المنصات المختلفة. وبالمثل، تمتلك النائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز 9.8 مليون متابع، مقابل قرابة مليون متابع فقط لحكيم جيفريز.

وقد انعكس هذا الزخم الرقمي سريعاً على التوازنات الداخلية للحزب قبل أداء الأعضاء الجدد لليمين الدستورية؛ حيث أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، بمن فيهم آدم هاملتون من كانساس وتروي جاكسون من ماين، رفضهم التصويت لشومر، في حين تجاوزت عرائض تطالب باستبداله حاجز الـ 100 ألف توقيع خلال يوم واحد من إطلاقها. وتُوجت هذه الضغوط بإعلان السيناتور كريس فان هولين مساء الخميس عزمه منافسة شومر على منصب زعيم الأغلبية، وسط ترجيحات بأن يحسم شومر التصويت السري داخل القاعة بفضل حاجته إلى نحو 29 صوتاً فقط، مقابل خسارته لمعركة الرأي العام عبر المنصات الرقمية.

إغراء المساءلة وعزل ترامب

وأشار التقرير إلى أن الاختبار الأصعب لقيادة الحزب خلال العام المقبل يتمثل في مقاومة الضغوط الرقمية المطالبة بعزل الرئيس دونالد ترامب ومسؤولي إدارته. ورغم محاولة شومر وجيفريز حصر أولويات الحزب في الملف الاقتصادي، بدأت بوادر الانجراف نحو معارك المساءلة بالظهور؛ إذ أعلن جيفريز يوم الأحد تأييده القوي لمساعي عزل بيت هيغسيث (وهي المحاولة التي أحبطها الجمهوريون في مجلس النواب يوم الثلاثاء) رابطاً إياها بارتفاع الأسعار جراء حرب إيران، كما لوّح السيناتور بيرني ساندرز بملاحقة روبرت كينيدي جونيور وفتح تحقيقات موسعة تطال موظفي ترامب وعائلته.

مكاسب المعتدلين وتحذيرات الماضي

وأكد المحلل السياسي والمسؤول السابق في إدارة بيل كلينتون، دوغ سوسنيك، أن الواقع الانتخابي يختلف جذرياً عن انطباعات الإنترنت، مشيراً إلى أن منظمة "الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين" لا يتجاوز عدد أعضائها 130 ألف شخص في عموم البلاد.

ويدعم هذا الطرح حجم الانتصار الذي حققه الديمقراطيون؛ إذ حصدوا ما لا يقل عن 54 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين في مجلس الشيوخ، و255 مقعداً مقابل 168 في مجلس النواب بفارق يقارب 14 نقطة في إجمالي الأصوات، وهي أكبر أغلبية لهم في مجلس النواب منذ عام 2008. وجاء هذا الفوز مدفوعاً باستياء الناخبين من سياسات ترامب، ونجاح مرشحين ديمقراطيين معتدلين في قلب النتائج داخل ولايات جمهورية تقليدية شملت كانساس (لأول مرة منذ قرابة قرن)، وأيوا، وتكساس، وأوهايو، ونورث كارولاينا، وساوث كارولاينا، عبر التركيز الموحد على الاقتصاد وتكاليف المعيشة.

واختتم "أكسيوس" تقريره بالتذكير بانتخابات عام 2008، حين خسر الديمقراطيون 63 مقعداً في مجلس النواب بعد عامين فقط من تحقيقهم أغلبية مماثلة، محذراً من أن الديمقراطيين الذين كسبوا الانتخابات بفضل ملف "الأسعار"، يواجهون خطر خسارة أغلبيتهم البرلمانية بسبب الانجرار وراء "المنشورات".