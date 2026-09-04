«بيوت»: الطلب على السكن في دبي يحافظ على زخمه صيفاً

أظهر تحليل بيانات البحث على منصة «بيوت» العقارية، في الفترة من الأول من يونيو إلى 25 أغسطس 2026، أن سوق العقارات السكنية في دبي حافظ على نشاطه خلال أشهر الصيف، مع اتساع نطاق اهتمام المستأجرين والمشترين، ليشمل مجتمعات سكنية متعددة، وشرائح سعرية متفاوتة.

وكشفت البيانات أن سلوك الباحثين عن العقارات اتسم بدرجة أكبر من التنوع، سواء من حيث المناطق المستهدفة أو مستويات الأسعار، في ظل استمرار المفاضلة بين عناصر رئيسة، تشمل القيمة مقابل السعر، والموقع، والمساحة، والمرافق، ونمط الحياة، ففي سوق الإيجارات، ارتفعت عمليات البحث على المنصة بنسبة 44% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نشاط المستأجرين خلال فترة الصيف، وتصدرت «قرية جميرا الدائرية» JVC قائمة المناطق الأكثر مشاهدة بالنسبة للشقق المعروضة للإيجار، تلتها مناطق: «الخليج التجاري»، و«دبي مارينا»، و«أرجان»، و«وسط مدينة دبي».

وبحسب منصة «بيوت»، فقد بلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب في «قرية جميرا الدائرية» نحو 70 ألف درهم، مقارنةً بنحو 99.9 ألف درهم في «الخليج التجاري»، و120 ألف درهم في «دبي مارينا».

وفي قطاع الفلل ومنازل «تاون هاوس»، تصدرت «داماك هيلز 2» قائمة المجتمعات الأكثر مشاهدة للعقارات المعروضة للإيجار، تلتها «مردف»، و«داماك لاجونز»، و«المرابع العربية 3»، و«دبي هيلز إستيت»، وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب نحو 110 آلاف درهم في «داماك هيلز 2»، مقابل نحو 150 ألف درهم في «مردف»، و170 ألف درهم في «داماك لاجونز»، فيما سجلت «دبي هيلز إستيت» متوسطاً إيجارياً بلغ نحو 385 ألف درهم.

ووفقاً لـ«بيوت»، فقد جاءت «قرية جميرا الدائرية» في صدارة المجتمعات الأكثر مشاهدة من قبل الباحثين عن شراء شقق، تلتها «الخليج التجاري»، و«دبي مارينا»، و«وسط مدينة دبي»، و«أرجان».

وبلغ متوسط سعر الطلب في «قرية جميرا الدائرية» نحو 1.13 مليون درهم، فيما سجل «الخليج التجاري» متوسط سعر طلب بلغ نحو 1.9 مليون درهم.

أما في قطاع الفلل ومنازل «تاون هاوس»، فتصدرت «داماك لاجونز» قائمة المجتمعات الأكثر جذباً لاهتمام المشترين، تلتها «داماك هيلز 2»، و«وادي الصفا»، و«دبي الجنوب»، و«دبي هيلز إستيت».

وقالت نائب الرئيس لقسم المبيعات في «بيوت»، فيبا أحمد: «يؤكد النشاط الذي شهدناه خلال أشهر الصيف أن الاهتمام بالعقار في دبي لا يرتبط بموسم محدد، بل يعكس طلباً مستداماً ومدفوعاً باحتياجات سكنية متغيّرة»، وأكدت أن ارتفاع عمليات البحث عن العقارات للإيجار بنسبة 44% على أساس سنوي، يشير إلى أن السكان يواصلون إعادة تقييم خياراتهم السكنية، والبحث عن عقارات تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم الحالية وأسلوب حياتهم، وأضافت: «نلاحظ أن قرارات المستهلكين أصبحت أكثر دقة وتنوعاً، مع اتساع نطاق المجتمعات التي تحظى باهتمامهم، فبدلاً من التركيز على عامل واحد، أصبح المستهلك يقارن بصورة أكثر شمولاً بين الموقع والسعر والمساحة والمرافق ونمط الحياة، بحثاً عن القيمة التي تلبي احتياجاته اليوم وتتماشى مع خططه المستقبلية»، ولفتت إلى أن هذا التنوع في الطلب يُمثّل مؤشراً واضحاً إلى نضج سوق دبي العقارية، فالسوق اليوم لا تتحرك من خلال وجهة واحدة أو توجه موحد، وإنما قاعدة أوسع من المستهلكين الذين يتخذون قراراتهم بصورة أكثر وعياً وانتقائية.