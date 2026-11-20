لم تعد السينما غير الناطقة باللغة الإنجليزية تكتفي بحضور محدود في المهرجانات الدولية، أو بتحقيق نجاحات استثنائية بين جمهور السينما الفنية، بل باتت تنافس على صدارة شباك التذاكر، وتستقطب ملايين المشاهدين خارج أسواقها المحلية، في تحول تكشفه أرقام الإيرادات العالمية، وتؤكده تجارب سينمائية آسيوية استطاعت تصدّر السوق الأميركية التي ظلت لعقود طويلة حكراً شبه مطلق على الإنتاجات الناطقة بالإنجليزية.

ويأتي فيلم «غودزيلا: ناقص صفر - Godzilla Minus Zero»، أحدث أجزاء السلسلة اليابانية الشهيرة، ليقدم مؤشراً جديداً إلى هذا التحول، حيث حقق افتتاحية تجاوزت 35 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في نوفمبر الجاري، وتصدر شباك التذاكر، وهو ما قد يجعله رابع فيلم غير ناطق بالإنجليزية يصل إلى المركز الأول في تاريخ السوق الأميركية. وتستند هذه التوقعات إلى تقديرات ما قبل العرض، وليست إيرادات نهائية.

في الصدارة

وتكتسب هذه التوقعات أهميتها عند مقارنتها بالجزء السابق «غودزيلا: ناقص واحد» الذي حقق نحو 114 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، منها 57.1 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، رغم أنه فيلم ياباني ناطق بلغته الأصلية. كما حقق الفيلم إنجازاً فنياً بفوزه بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية، ليصبح أول أفلام «غودزيلا» الذي ينال هذه الجائزة منذ انطلاق السلسلة عام 1954.

أما الجزء الجديد فيستفيد من النجاح الذي حققه سابقه، ومن قاعدة جماهيرية توسعت خارج اليابان، إلى جانب طرحه في صالات آيماكس، بما يعزز فرصه في الوصول إلى جمهور أوسع.

وإذا تحققت التوقعات، فسيكون ذلك مؤشراً إلى أن الفيلم الأجنبي لم يعد مضطراً إلى الاكتفاء بعروض محدودة أو جمهور متخصص كي ينافس الإنتاجات الأميركية الكبرى.

أرقام تتجاوز التوقعات

ولا يقتصر هذا التحول على السينما اليابانية، فقد شهد عام 2025 صعوداً لافتاً للإنتاج الصيني، مع فيلم الرسوم المتحركة «ني تشا 2 - Ne Zha 2» الذي تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيراداً عالمياً في ذلك العام، محققاً نحو 2.27 مليار دولار، وفق بيانات «بوكس أوفيس موجو». وجاء نحو 99% من إيراداته من الأسواق خارج الولايات المتحدة وكندا، ما يعكس قوة السوق الصينية، وقدرة الإنتاج المحلي على تحقيق أرقام عالمية ضخمة حتى من دون الاعتماد على السوق الأميركية. ولم يكن «ني تشا 2» حالة منفردة، إذ حقق فيلم الرسوم المتحركة الياباني «قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية» نحو 793.5 مليون دولار عالمياً في 2025، ليحتل المركز السابع في قائمة الأفلام الأعلى إيراداً خلال العام الماضي، بينما بلغت إيراداته في الولايات المتحدة وكندا نحو 137 مليون دولار. وتكشف هذه النتائج عن اتساع جمهور أفلام الأنيمي اليابانية وقدرتها على تجاوز حدود جمهورها التقليدي إلى أسواق سينمائية متعددة.

اللغة لم تعد عائقاً أمام الجمهور

وتشير هذه النجاحات إلى تغير في علاقة الجمهور العالمي بالسينما الأجنبية، فالمشاهد بات أكثر استعداداً لمتابعة أعمال بلغات لا يتحدثها، خصوصاً مع انتشار منصات المشاهدة الرقمية، واتساع حضور ثقافات شرق آسيا في الألعاب والرسوم المتحركة والقصص المصورة، فضلاً عن تطور حملات التوزيع والتسويق الدولية.

كما أن نجاح هذه الأفلام لا يرتبط بعامل اللغة وحده، بل بقدرتها على تقديم عوالم وشخصيات وحكايات ذات خصوصية ثقافية، مع الاحتفاظ بعناصر سردية وبصرية قادرة على التواصل مع جمهور واسع.

ففي «غودزيلا» عادت الشخصية السينمائية إلى جذورها اليابانية المرتبطة بذاكرة الحرب والدمار، بينما استند «ني تشا 2» إلى شخصية من التراث والأساطير الصينية، ونجح في تحويلها إلى مغامرة سينمائية ذات جاذبية جماهيرية عابرة للحدود.

وتقدم هذه الأرقام قراءة مختلفة لموازين القوة في صناعة السينما، فالمنافسة لم تعد محصورة في حجم الإنتاج أو ميزانيات المؤثرات البصرية، بل باتت تشمل امتلاك حكاية محلية قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي، وتطوير شخصيات وعوالم سينمائية تستند إلى الذاكرة الثقافية، من دون أن تفقد قدرتها على الترفيه والإبهار.

جزء من المشهد

«غودزيلا » تصدّّر شباك التذاكر بأميركا وكندا في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه. أرشيفية

لا يبدو صعود «غودزيلا» الياباني و«ني تشا» الصيني مجرد نجاحات تجارية متفرقة، بل جزء من مشهد يتسع فيه حضور السينما متعددة اللغات، وتتراجع فيه الحدود التقليدية بين الإنتاج المحلي والانتشار العالمي، وربما لا يعني ذلك تراجع هيمنة هوليوود، بقدر ما يكشف عن تحول في طبيعة المنافسة باتت معه الأفلام القادمة من خارج مراكز الإنتاج الأميركية قادرة على تصدر المشهد، وفرض حضورها في سوق لم تعد اللغة الإنجليزية شرطاً وحيداً لدخولها.

. المُشاهد بات أكثر استعداداً لمتابعة أعمال بلغات لا يتحدثها، مع انتشار منصات المشاهدة الرقمية، واتساع حضور ثقافات شرق آسيا في الألعاب والقصص المصورة.