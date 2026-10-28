من الرسمة إلى الأسطورة.. كيف بدأت أشهر الشخصيات الكرتونية؟

وراء كل شخصية كرتونية شهيرة حكاية بدأت بفكرة بسيطة، ثم تحوّلت إلى جزء من ذاكرة أجيال حول العالم، ورفيقة لذكريات طفولة لا تُنسى.

فمن ميكي ماوس إلى توم وجيري وباغز باني ودافي داك، تويتي وسيلفستر، وصولا إلى هيلو كيتي وسبونج بوب.. ، تقف وراء هذه الشخصيات قصص ابتكار وأفكار صنعت حضورها في عالم الترفيه، وحوّلتها إلى رموز تتجاوز حدود الزمان والمكان.

فكيف وُلدت هذه الشخصيات؟ ومن أصحاب الأفكار التي صنعت شهرتها؟

ميكي ماوس.. فأر غيّر تاريخ الرسوم المتحركة

ابتكر والت ديزني والرسام أب آيوركس شخصية ميكي ماوس، التي ظهرت في فيلم «ستيمبوت ويلي» عام 1928، لتصبح لاحقاً إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ الرسوم المتحركة، وفقاً لمتحف عائلة والت ديزني.

باغز باني ودافي داك.. نجوم الكوميديا

ظهر دافي داك للمرة الأولى عام 1937، وتبعه باغز باني عام 1940، ليصبحا من أشهر شخصيات الرسوم المتحركة التي ابتكرتها استوديوهات «وارنر براذرز».

وبحسب الموقع الرسمي لـ«لوني تونز»، اشتهرت مغامراتهما بالمواقف الطريفة والمنافسة التي أسرت أجيالاً من المشاهدين.

توم وجيري.. مطاردات لا تنتهي

ابتكر ويليام هانا وجوزيف باربيرا ثنائي توم وجيري، الذي ظهر للمرة الأولى عام 1940.

وبفضل مطارداتهما الكوميدية ومغامراتهما المتواصلة، حصدت أفلامهما القصيرة سبع جوائز أوسكار، لتصبح هذه الشخصيات جزءاً راسخاً من ذاكرة أجيال متعاقبة.

تويتي.. العصفور الأصفر الذي أسر القلوب

ظهر العصفور تويتي للمرة الأولى عام 1942، ضمن أعمال الرسوم المتحركة التي أنتجتها استوديوهات «وارنر براذرز».

وبفضل مظهره اللطيف وذكائه في مواجهة القط سيلفستر، أصبح من الشخصيات المحبوبة لدى أجيال من المشاهدين، وفقاً للموقع الرسمي لـ«لوني تونز».

هيلو كيتي.. القطة التي أسرت العالم

ابتكرت المصممة اليابانية يوكو شيميزو شخصية هيلو كيتي الأصلية عام 1974 لصالح شركة «سانريو».

وبدأت رحلتها بتصميم بسيط على المنتجات، قبل أن تتحول إلى أيقونة عالمية في عالم الشخصيات الكرتونية، وفقاً للموقع الرسمي للشركة.

سبونج بوب.. من المحيط إلى الشهرة

استلهم عالم الأحياء البحرية ستيفن هيلنبرغ شخصية سبونج بوب من شغفه بالمحيطات واهتمامه بالحياة البحرية.

وظهرت الشخصية تلفزيونياً عام 1999، قبل أن تتحول مغامراتها إلى سلسلة رسوم متحركة شهيرة اكتسبت شعبية واسعة بين الأطفال والكبار حول العالم.

وأنتم، أي شخصية كرتونية لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في قلوبكم، وتعيدكم إلى أجمل ذكريات الطفولة؟