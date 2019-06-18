ميركل ترتجف خلال استقبال الرئيس الأوكراني في برلين

المصدر: برلين - د ب أ

ظهرت على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل علامات ارتجاف شديدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في برلين اليوم الثلاثاء.

وخلال وقوف المستشارة أمام حرس الشرف انتظارا للرئيس الأوكراني، بدأ ساقيها وجسمها في الارتجاف بشدة. لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خف الارتجاف بوضوح.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مع زيلنسكي إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها في حالة جيدة الآن كما هو واضح.

ومن جانبه قال زيلنسكي إنه كان واقفا بجانب ميركل خلال الحدث، وأضاف: «كانت في أمان تام».

يُذكر أن ميركل بدا عليها علامات ارتجاف من قبل خلال مناسبات مماثلة. وكان يتم إرجاع سبب ذلك إلى نقص المياه خلال الحرارة الشديدة.