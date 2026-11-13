مليار درهم صافي أرباح "سالك" خلال 9 أشهر

أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2026.

وحققت الشركة إيرادات إجمالية تجاوزت 2.117 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.449 مليار درهم، بهامش ربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 68.5%، فيما بلغ صافي الربح 1.045 مليار درهم خلال الفترة، بهامش صافي ربح وصل إلى 49.4%.

وأكد مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك"، أن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تعكس قوة نموذج أعمالها وكفاءتها التشغيلية، وقدرتها على الاستفادة من النمو الاقتصادي والعمراني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.

وأفاد بأن الأداء المالي للشركة يجسد متانة مركزها المالي وفاعلية استراتيجيتها في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز العوائد للمساهمين، وترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنظمة التعرفة المرورية الذكية، بما يدعم كفاءة منظومة التنقل ويسهم في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمار والأعمال.

وقال إن نتائج الشركة تعكس الكفاءة العالية في إدارة العمليات والموارد، والقدرة على تحويل النمو في النشاط التشغيلي إلى نتائج مالية قوية، مؤكداً أن المؤشرات تشكل أساساً متيناً لمواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة، والاستثمار في تطوير قدراتها التقنية والتشغيلية، ورفع كفاءة خدماتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة للمساهمين والشركاء على المدى الطويل.

وأضاف أن الآفاق المستقبلية لنمو أعمال "سالك"، ترتبط بالمقومات الاقتصادية القوية لإمارة دبي، واستمرار التوسع العمراني والسكاني، ونمو الأنشطة التجارية والسياحية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع الطلب على حلول التنقل المتطورة، مؤكداً حرص مجلس الإدارة على مواصلة تطوير منظومة العمل، وتبني الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، واستكشاف الفرص التي تسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يواكب التحولات المستقبلية في قطاع النقل والتنقل، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والأعمال والاستثمار.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، إن الربع الثالث شهد مؤشرات على تحسن الأداء، حيث ارتفعت الإيرادات من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 5.2% مقارنة بالربع السابق، فيما تقلّص معدل الانخفاض السنوي من 16.5% إلى 7.3%، وبلغت الإيرادات 705.3 مليون درهم، كما سجلت الشركة تحسناً ملموساً في توليد التدفقات النقدية، حيث بلغ التدفق النقدي الحر 494.6 مليون درهم خلال الربع الثالث بعد تسجيل تدفق نقدي خارجي في الربع الثاني، وبذلك يرتفع إجمالي التدفق النقدي الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 1,045.6 مليون درهم.

وأضاف أن الشركة عززت مركزها المالي خلال الفترة ذاتها، حيث خفّضت صافي الدين بنسبة 4.0% منذ بداية العام ليصل إلى 4,606.9 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الرافعة المالية 2.29 ضعفاً، ما يمنحها مرونة مالية كبيرة لمواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها للنمو.

وأوضح أن الخطط التنموية طويلة الأجل في دبي توفر إطاراً واضحاً لمواصلة التوسع، ولا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع عدد سكان الإمارة إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. وتشمل خطة دبي الحضرية 2040 توسعة خمسة مراكز حضرية، يقع ثلاثة منها بالقرب من بوابات سالك على شارع الشيخ زايد.

وقال الحداد إنه من الناحية التشغيلية، أظهرت أنماط التنقل تحسناً تدريجياً في أعقاب التطورات الإقليمية التي شهدها مطلع العام.

وتقلص الفارق في إجمالي عدد الرحلات - مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق - ليصل إلى 5.0% في الربع الثالث بعد أن كان 12.6% في الربع الثاني، فيما ارتفعت معدلات الرحلات خلال أوقات الذروة بنسبة 2.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ولقد كان شهر سبتمبر الأكثر نشاطاً من حيث حركة التنقل منذ شهر فبراير.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، 577.8 مليون رحلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 8.1% على أساس سنوي مقارنةً بـ 628.4 مليون رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وخلال الربع الثالث من عام 2026، بلغ عدد الرحلات 194 مليون رحلة بنسبة ارتفاع قدرها 4.0% مقارنة بالربع الثاني من العام، بما يعكس التحسّن التدريجي في أنماط التنقل عقب الأحداث الإقليمية الاستثنائية التي بدأت أواخر فبراير 2026.

وبلغ إجمالي الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 419.3 مليون رحلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بانخفاض قدره 10.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) 155.3 مليون رحلة، بينما بلغ عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) 219.6 مليون رحلة.

وبلغت الإيرادات من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 1.809 مليار درهم، ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 10.1% عن الفترة نفسها من عام 2025.

وبلغت الإيرادات من رسوم الاستخدام للربع الثالث 607.3 مليون درهم بزيادة قدرها 5.2% عن الربع الثاني من عام 2026.

كما تقلص الفارق على أساس سنوي بشكل كبير ليصل إلى 7.3%، مقارنة مع 16.5% في الربع الثاني.

وبلغت الإيرادات المحققة من المخالفات 220.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 6.5% عن العام السابق.

ووصلت إيرادات المخالفات في الربع الثالث إلى 75.7 مليون درهم بزيادة سنوية قدرها 4.6%، مساهمةً بنسبة 10.7% من إيرادات ذلك الربع.

وبلغت إيرادات تفعيل بطاقات سالك 37.7 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة سنوية قدرها 8.5%.

ووصلت هذه الإيرادات في الربع الثالث من عام 2026 إلى 12.9 مليون درهم بزيادة قدرها 9.3% عن الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعادل 1.8% من إجمالي إيرادات الربع.

وبلغ إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية 26.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 82.5% عن العام السابق؛ ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الشراكة الموقعة مع باركونيك في مجال مواقف السيارات.

كما واصلت الشراكة في مجال التأمين مع مجموعة ليڤا زخمها خلال هذه الفترة، محققة نمواً بنسبة 73% على أساس سنوي.

وفي الربع الثالث من عام 2026، زادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 21.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 63 موظفاً، وبلغ عدد الجنسيات الممثلة ضمن قواها العاملة 17 جنسية مقابل 12 جنسية في الربع الثالث من عام 2025.

وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، إذ بلغت مستوى 31.8% مقابل 30.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة 22.2% مقارنة بـ 21.2% في الفترة المقابلة.

وتتوقع الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 6% و8% خلال العام المالي 2027، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتراوح بين 69.5% و70.5%.