إطلاق شاحن «روبوتي» للسيارات ذاتية القيادة في دبي

كشفت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، خلال الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، عن أول شاحن «روبوتي» للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة في دبي.

وقال رئيس إدارة العدادات الذكية في الشركة، المهندس عبدالرحمن محمد، لـ«الإمارات اليوم»، إن الشاحن الجديد تم تركيبه أخيراً بمنطقة ند الشبا في دبي.

وأضاف أن الشاحن الذي يتم تشغيله من خلال شبكة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «يو إيه إي في»، يستهدف دعم التنقيات الذكية الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التنقل.

وأعلن محمد أنه من المخطط رفع عدد الشواحن «الروبوتية» إلى 10 شواحن بمناطق مختلفة في دبي خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن تلك الشواحن تدعم التوسع في منظومة التنقل ذاتي القيادة في السوق المحلية.

وأوضح أن محطات شحن السيارات الكهربائية التي يتم تشغيلها عبر شبكة «يو إيه إي في»، وصلت إلى 150 محطة حالياً، فيما من المستهدف رفع عددها إلى 300 محطة خلال العام المقبل لمواكبة نمو الطلب على المركبات الكهربائية والتنقل الأخضر.

وأضاف محمد أنه من المخطط رفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية المشغلة من قبل الشبكة إلى نحو 1000 محطة بحلول عام 2030، وذلك مع توقع ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات خلال الأعوام المقبلة.