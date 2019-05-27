بالصور.. تعرف إلى "الفندق الجيتار" الأول بالعالم على شكل آلة موسيقية

المصدر: سمير سعيد - دبي

أوشكت مجموعة فنادق "هارد روك" في فلوريدا على الانتهاء من تشييد فندقاً على شكل جيتار، ليكون أول فندق على شكل آلة موسيقية في العالم، ليصبح جزءاً من توسيع مشروعاتها بقيمة 2.2 مليار دولار.

وسيفتتح الفندق، الذي يبلغ طوله 450 قدم، أبوابه للزوار في الـ24 من أكتوبر 2019، وبإمكان الأشخاص البدء في الحجز من 24 يوليو 2019، أو شراء تذاكر حفل افتتاح الفندق الذي ستغني فيه فرقة "Maroon 5" من الآن.

وقالت رئيس مجلس إدارة شركة "هارد روك" العالمية، جيم ألين، إن علامة "هارد روك" حالياً أقوى من أي وقت مضى وتمثل ما هو أكثر من الطعام والشراب والمكان للمبيت.

وأضاف ألين "إنها ليست مجرد واجهة خارجية. سيكون تقويس المبنى مطابقًا للجيتار الأصلي".

وبدأ مشروع البناء بقيمة 1.5 مليار دولار بحفل "تحطيم الجيتار" المميز لأحداث هارد روك الكبيرة. وسيحتوي مبنى الجيتار العملاق على 638 غرفة وجناحاً فندقياً، وهو ما يضاعف إجمالي عدد غرف الفندق، بالإضافة إلى سبا مساحته 41000 قدم مربع، والعديد من المطاعم.

وتؤدي الموسيقى دورا أساسيا في سلسلة هذه الفنادق والمطاعم، حيث يكون للموسيقى والمياه والألوان دوراً متناسقاً في جعل الزوار يحسون بالطاقة الإيجابية، ومن المتوقع، أن يستقبل الفندق 100 عرض سنوياً على مسرحه، الذي يكون منبرا للعديد من النشاطات الأخرى مثل المصارعة أو العروض الترفيهية، وسيتسع لـ 7000 مقعد.

وسيتضمن الفندق مسبحاً يشبه الملاهي الليلية، ليتفوق على حفلات المسابح في فيجاس، كما أنه سيتضمن أيضا بعض النشاطات العائلية، مثل قوارب التجديف وغيرها، وألعاب الكازينو.

ويصل حجم الغرفة إلى 515 قدم أو أكبر، كما سيتم افتتاح فلل يتراوح حجمها ما بين 480 إلى 800 قدم مربع، محاطة بالمياه، مما يمنح النزلاء تجربة استثنائية.