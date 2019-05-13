شاهد.. زوجة محمد صلاح و«مكة» في الاحتفال بالحذاء الذهبي

المصدر: دبي - متابعات الإمارات اليوم

تقاسم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول جائزة «الحذاء الذهبي»، التي يتم منحها لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، مع السنغالي ساديو ماني زميله في صفوف الفريق الأحمر، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، ليصبح لقب هداف المسابقة العريقة أفريقيا خالصا.

وحصل الثلاثي الأفريقي على جائزة الحذاء الذهبي بعدما سجلوا 22 هدفا لكل منهما في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، يتقاسم 3 أفارقة صدارة صراع الهدافين في أول موسم يتخطى فيه 3 أفارقة حاجز الـ20 هدفا.

وللمرة الثانية على التوالي، حرصت زوجة النجم المصري محمد صلاح، ونجلته «مكة» على الاحتفال مع لاعب ليفربول بتتويجه بجائزة لقب الحذاء الذهبي.

وبعد نهاية مباراة وولفرهامبتون، توج رسميا ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني على جائزة الحذاء الذهبي، وظهرت نجلة محمد صلاح «مكة» خلال مراسم التتويج.

وكالعادة مثلما حدث في الموسم الماضي، وفور انتهاء مراسم تسليم جائزة الحذاء الذهبي، ركضت «مكة» بالكرة منطلقة مسرعة إلى أحد المرميين وقامت بركل الكرة إلى داخل الشباك وسط تصفيق حاد من جماهير ليفربول.

كما التقطت عدسات وكالة «رويترز» الإخبارية، صورا لزوجة محمد صلاح، داخل أرضية الملعب برفقة الفرعون المصري بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي.