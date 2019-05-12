وفاة المصارع المكسيكي «الملك الفضي» داخل الحلبة في لندن

المصدر: لندن - متابعات الإمارات اليوم

تحقق الشرطة البريطانية في ظروف وفاة المصارع المكسيكي المحترف «سيزار بارون» البالغ من العمر 51 عاما، لتأكيد سبب الوفاة، بعد أن لفظ أنفاسه داخل حلبة المصارعة.

وبحسب «ديلي ميل»، شهدت حلبة المصارعة خلال مباراة استعراضية، تعرض المصارع المكسيكي المعروف باسم «الملك الفضي» أو «سيلفر كينغ»، إلى أزمة قلبية خلال المباراة المقامة في حي «كامدين» شمال لندن، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي هيرالد» الأسترالية.

وشعر «سيزار» بضيق في التنفس وهو ينافس زميله «يوفنتود غيريرا»، قبل أن يفقد الوعي، في الوقت الذي واصل «غيريرا» منازلته له للفوز بالمباراة، وبعد التغلب عليه ظل «سيزار» فاقدا الوعي، قبل أن يكتشف الحكم والمسعفين الذين جرى استدعاؤهم، أنه فارق الحياة على حلبة المصارعة.

وجرى تداول مقطع فيديو على الإنترنت ظهر فيه الملك الفضي وهو يعاني صعوبات أثناء المباراة، وفي النهاية ظل ملقى على الأرض رغم مطالبات حكم الحلبة له بالنهوض.

ونقلت محطة «بي بي سي» عن شهود عيان قولهم إنه سادت حالة من الخلط حول ما إذا كانت هذه الحادثة جزءا من المباراة.

كان بارون بدأ احترافه في التسعينيات كمصارع تابع لاتحاد المصارعة العالمي «دبليو سي دبليو»، ونال شهرة أوسع بأدائه دور الشرير رمسيس في الفيلم الكوميدي الأميركي «ناتشو ليبر» عام 2006.