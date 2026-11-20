أفاد موقع "أكسيوس" بأن الإطلاق المنتظر للعبة "GTA 6" يوم الخميس تحوّل إلى واحد من أكبر الأحداث الجماهيرية على الإنترنت على الإطلاق، بعد 13 عاماً من الترقب.

وبحسب تقديرات شركة "سنسور تاور" التي نقلها الموقع، حققت اللعبة بحلول مساء الخميس مبيعات تقدر بنحو 2.36 مليار دولار من قرابة 25 مليون نسخة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف إيرادات اليوم الأول للإصدار السابق الذي حطم الأرقام القياسية عام 2013.

ويرى "أكسيوس" أن اللعبة منحت الأميركيين، في مشهد إعلامي منقسم إلى واقع متعددة، هوساً مشتركاً نادراً، وإن تلقّاه كل طرف عبر منصات وشخصيات ورؤى مختلفة. وأشار الموقع إلى مفارقة لافتة، إذ لجأ الملايين، وسط الاحتقان السياسي والقلق المتزايد من التكنولوجيا، إلى أميركا افتراضية خرجت تماماً عن السيطرة.

وتدور أحداث اللعبة في "فايس سيتي"، وهي نسخة متخيلة من مدينة ميامي تمزج العنف والشهرة والفساد والعبث الأميركي. ويستطيع اللاعبون سرقة البنوك والطائرات ومصارعة التماسيح، أو قضاء الوقت في الصيد والتسوق وممارسة الرياضة والاهتمام بالعلاقة بين الشخصيتين الرئيسيتين.

وأعادت اللعبة إحياء الجدل القديم حول ما إذا كانت ألعاب الفيديو العنيفة تشجع على العدوانية في الواقع. فقد حذر معلقون على شبكة "فوكس نيوز" من أن عمليات سرقة السيارات وإطلاق النار في اللعبة قد تجعل اللاعبين الصغار أقل حساسية تجاه الجريمة، وشبّه أحدهم إعطاء اللعبة للأطفال بمنحهم سلاحاً. في المقابل، أبدت أوساط ما يُعرف بـ"المانوسفير" على الإنترنت غضبها من مهام تكافئ اللاعبين على شراء الزهور وقضاء حاجات صديقاتهم وإظهار المودة لهن.

وكانت اللعبة ظاهرة على الإنترنت قبل إطلاقها بوقت طويل، فهي أغلى لعبة فيديو أُنتجت على الإطلاق، وتحولت سنوات تأجيلها إلى مادة للسخرية. ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، تابع نحو 8 ملايين شخص حول العالم البث المباشر للعبة في وقت واحد عند الذروة، فيما حصدت مقاطعها عشرات المليارات من المشاهدات على منصات "إكس" و"تيك توك" و"يوتيوب" وغيرها.

وامتدت الحمّى إلى الواقع، إذ أظهر استطلاع أجرته شركة "غيم سكوير" أن 30% من اللاعبين الأميركيين العاملين فكروا في أخذ إجازة للعب. وفي قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا، التزم 43 جندياً بتمديد خدمتهم في الجيش لفترة تتراوح بين عامين وستة أعوام، بعد إدراج تصريح لعب لمدة أربعة أيام ضمن حوافز إعادة التجنيد. كما تلقت منصة "كالشي" للمراهنات التنبؤية أكثر من 33 ألف طلب لوظيفة يصل راتبها إلى 135 ألف دولار، مهمتها لعب "GTA" ودراسة اقتصادها الافتراضي.

ولم يغب البيت الأبيض عن المشهد، إذ نشر مقطعاً لترامب مستوحى من اللعبة بعنوان "مرحباً بكم في مدينة ماغا"، محوّلاً سلسلة طالما هاجمها السياسيون إلى أداة تسويق جديدة.

وخلص "أكسيوس" إلى أن اللعبة قدّمت لمحة عن شكل الثقافة الجماهيرية الموحدة في عام 2026، إذ امتلك الإنترنت ليوم واحد قصة مشتركة، وألف طريقة مختلفة لروايتها.