مصارع ياباني منتخب لمجلس بلدي يصر على حضور الاجتماعات بقناع المصارعة

حصل مصارع محترف ياباني على إذن بارتداء قناعه المعهود في الجولات القتالية خلال الاجتماعات الرسمية للمجلس، وذلك بعد انتخابه عضواً في المجلس المحلي لمدينته.

وقد انتُخب "بيليكين كيد"، البالغ من العمر 52 عاماً، لأول مرة لعضوية مجلس مدينة "كاوانيشي" في محافظة "هيوغو" خلال شهر أكتوبر الماضي. وخلال حملته الانتخابية، كان "بيليكين كيد" يرتدي قناعه، ثم تقدم بطلب للسماح له بالاستمرار في ارتدائه أثناء أدائه لمهامه كعضو في المجلس.

وقد وافقت أغلبية الأعضاء على طلبه خلال اجتماع عُقد في السادس من نوفمبر، مما سمح له بدخول قاعة المجلس وهو يرتدي قناعه، وذلك بدءاً من جلسة خاصة للمجلس عُقدت بعد ثلاثة أيام. ورغم اشتراط التحقق من هويته أولاً، إلا أنه يُسمح له بعد ذلك بإبقاء وجهه مغطى أثناء سير الجلسات.

ولا يُعد ارتداء "بيليكين كيد" -الذي يشارك في عروض اتحاد "أوساكا برو ريسلينغ" للمصارعة- للقناع مخالفاً لأي من قواعد المجلس، نظراً لعدم وجود لوائح محددة تنظم هذا الأمر.

وقد دعمت الطلبَ أربعٌ من الكتل البرلمانية الخمس في المجلس، معتبرةً أن الناخبين انتخبوه وهم على علم بأنه يرتدي قناعاً. في المقابل، عارضت إحدى الكتل -التي تضم أعضاء من "الحزب الليبرالي الديمقراطي" وآخرين- هذه الخطوة.

وفي أعقاب هذا القرار، نقلت صحيفة "مترو" عن "بيليكين كيد": "لقد تحقق حلمي. صحيح أن هناك وجهات نظر معارضة، لكنني آمل أن أكسب التقدير من خلال أعمالي كعضو في المجلس مستقبلاً". وأوضح أيضاً أنه سيخلع قناعه في بعض المناسبات خارج المجلس، مثل مراسم التأبين.

أما بالنسبة للمهام الأخرى، كزيارات تفقد المرافق الإدارية، فقد أشار إلى أنه سيقرر ما إذا كان سيرتدي القناع أم لا بناءً على رغبة الجهة المضيفة.