8 ملايين يورو مرتب رئيس فولكسفاغن في 2018

المصدر: فولفسبورغ - (د ب أ)

كشف تقرير أعمال لشركة فولكسفاغن الألمانية طُرِحَ في مدينة فولفسبورغ اليوم أن مرتب رئيس الشركة هربرت ديس وصل في العام الماضي إلى نحو 2ر8 مليون يورو.

وكان المرتب الذي تقاضاه ديس في 2017 كمدير للعلامة التجارية فولكسفاغن في سيارات الركاب، بلغ 6ر5 مليون يورو، وقد تولى ديس(60 عاما) رئاسة المجلس التنفيذي لفولكسفاغن في أبريل 2018 خلفا لماتياس مولر على خلفية فضيحة الديزل.

وشهدت السنوات الماضية انتقادات متكررة بسبب المكافآت المصروفة لمديري فولكسفاغن بالرغم من أزمة الديزل، وقد عدلت الشركة في السنة المالية 2017، نظامها الخاص بتحديد رواتب أعضاء مجلس الإدارة.

ومنذ ذلك التاريخ، جرى وضع حد أقصى للراتب السنوي لرئيس مجلس الإدارة بعشرة ملايين يورو فيما بلغ هذا الحد بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة 5ر5 مليون يورو.

وفي الوقت الذي سار فيه الاتجاه نحو رفع الرواتب الثابتة، فإن قواعد حساب المكافآت المرتبطة بتحقيق نجاحات صارت أكثر صرامة وأصبحت ترتبط جزئيا بالتطور المستقبلي لأداء الشركة.

وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها، فإن فولكسفاغن تمكنت من رفع مبيعاتها في 2018 إلى مستوى غير مسبوق في أي عام مضى حيث وصلت المبيعات إلى 83ر10 مليون سيارة.

وارتفعت أرباح ما بعد احتساب الضرائب بنسبة 6% لتصل إلى 12ر15 مليار يورو.