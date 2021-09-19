إبعاد ملاكم بريطاني من رحلة طيران أميركية بسبب الكمامة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أُبعد الملاكم البريطاني أمير خان، من رحلة جوية في الولايات المتحدة بعد أنباء عن خلاف حول الكمامات.

وقال خان، 34 عاماً، إن الشرطة أبعدته مع زميل له عندما اشتكى أحد الركاب من أن صديق خان لا يرفع كمامته على وجهه "بدرجة كافية"، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت شركة الطيران إن الرحلة من مطار نيوارك إلى مطار دالاس فورت وورث عادت أدراجها بعد أن ورد أن شخصين «رفضا الامتثال لطلبات الطاقم». ونفت أن تكون الشرطة قد تدخلت.

وقال متحدث باسم الشركة "يتواصل فريق خدمة العملاء لدينا مع السيد خان لمعرفة المزيد عن تجربته وتعزيز أهمية السياسات المطبقة من أجل سلامة عملائنا وطاقمنا".

وفي مقطع فيديو نشره على موقع «تويتر»، قال خان إنه كان متوجهاً إلى معسكر تدريب في كولورادو بعد إقامته في نيويورك، مضيفاً أنه شعر «بالاشمئزاز» من طريقة معاملته.

وقال بطل العالم السابق في الوزن الخفيف، "تم نقلي من الطائرة اليوم عندما كنت ذاهباً إلى معسكر تدريب في كولورادو سبرينغز... من الواضح أنه تم تقديم شكوى من قبل موظفي شركة (أميركان إيرلاينز)، قالوا إن قناع زميلي لم يكن مرتفعاً بما يكفي، وإنهم اضطروا إلى إيقاف الطائرة وإخراجي أنا وصديقي عندما لم أفعل شيئاً خاطئاً".

وأضاف: "الآن يجب أن أعيد جدولة سفري مرة أخرى للعودة إلى معسكر التدريب، وهو أمر مزعج حقاً، بدون سبب كان ذلك، وأنا أشعر بالاشمئزاز الشديد من قيام (أميركان إيرلاينز) بفعل ذلك بنا ومنعني من السفر".