لماذا تنصح آبل مستخدمي «آيفون» بالابتعاد عن محركات الدراجات النارية؟

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت شركة آبل مالكي أجهزة آيفون من خطورة احتمال تلف كاميرات الإصدارات الحديثة من هواتف آيفون من جراء الاهتزازات الصادرة عن محركات الدراجات النارية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن التعرض للاهتزازات عالية السعة الناتجة عن محركات الدراجات النارية وضمن نطاق تردد معين، يمكن أن يؤدي إلى تدهور أداء نظام الكاميرات في أجهزة آيفون.

وأوضحت الشركة أن التأثيرات تتعلق بأنظمة الكاميرا في أجهزة آيفون 7 وصاعدا، التي تحتوي على خاصية تثبيت الصورة البصري والتركيز التلقائي ذي الحلقة المغلقة والذي يساعد على التقاط صور رائعة حتى في الظروف الصعبة.

وتعمل هذه الأنظمة على إبطال الحركة والاهتزازات لتسمح للمستخدمين التقاط صور بكفاءة عالية.

وتحذر الشركة من أن التعرض المباشر ولفترات طويلة للاهتزازات عالية السعة قد يؤدي إلى تدهور أداء هذه الأنظمة وانخفاض الجودة للصور ومقاطع الفيديو.

لنجنب ذلك توصي الشركة بعدم ربط أجهزة آيفون على مقود أو هيكل الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة.

أما بالنسبة للدراجات النارية ذات المحركات صغيرة الحجم أو الكهربائية فتوصي الشركة باستخدام حامل يحتوي على مقلل للصدمات لتفادي تأثر كاميرا آيفون.