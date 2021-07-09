مشجعة تفقد عملها لادعائها المرض لحضور مباراة لإنجلترا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرضت إحدى مشجعات الفريق الإنجليزي للإقالة من وظيفتها بعدما ادعت المرض من أجل حضور مباراة إنجلترا مع الدنمارك في نصف نهائي بطولة أوروبا على ملعب ويمبلي، بعد أن رصدها صاحب العمل على شاشة التلفزيون.

وادعت نينا فاروقي، التي تعمل كمنتجة للمحتوى الرقمي لصحيفة «ديلي تلغراف»، 37 عاماً، بأنها مريضة حتى تتمكن من السفر إلى لندن لمشاهدة مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا.

وقالت فاروقي ، لصحيفة «مترو» : «إن صديقتها فازت بتذاكر لحضور المباراة في اللحظة الأخيرة من خلال اقتراع وأنه من غير المرجح أن تمنحها شركتها يوم عطلة بسبب نقص الموظفين». وبصفتها من عشاق كرة القدم، كانت الفرصة جيدة جداً لدرجة أنها لم تفوتها وكان عليها أن تستقل القطار وقت الغداء من مقاطعة ليدز إلى لندن لتصل في الوقت المناسب لبدء المباراة مساء الأربعاء.

لكن المشاهد الحماسية لفاروقي مع صديقتها وهما تحتفلان بهدف التعادل لإنجلترا ظهرت على البث المباشر لإذاعة «بي بي سي» لمدة خمس ثوانٍ وسرعان ما التقطها مديرها في العمل.

واستقلت فاروقي قطاراً في اليوم التالي لتصل إلى العمل في الوقت المحدد، لكنها تلقت مكالمة، في وقت سابق من ذلك الصباح، تخبرها بعدم بالحضور للعمل. وقالت لصحيفة «ديلي تلغراف»: «قالوا إنهم رأوا أنني كنت في المباراة، ولكنني لم أحصل على أي تعاطف على الإطلاق».