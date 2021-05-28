«معركة في الجو»... راكبة تحطم أسنان مضيفة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهدت إحدى رحلات الطيران على خطوط شركة «ساوث ويست إيرلاينز»،، حادث اعتداء من راكبة على مضيفة، حيث قامت راكبة ، بتوجيه لكمات لها، ما أدى لتهشيم أسنانها.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن السبب غير واضح، حيث كانت تصرخ الراكبة بأن كل شيء سيئ، إلا أن الواقعة سجلتها مقاطع فيديو التقطها ركاب كانوا على متن الطائرة، وأظهرت الفيديوهات المضيفة وهي تنزف دماً بعد اعتداء الراكبة، التي قامت بضربها وهي تنبه على الركاب أن الطائرة في مرحلة الهبوط ويرجى الالتزام بالقواعد مثل ارتداء الكمامة بشكل صحيح.



وذكرت ميشيل مانر، الراكبة التي سجلت المشاجرة، إن الراكبة اشتبكت في البداية مع المضيفة بعد أن قالت لها إنها لا ترتدي الكمامة بشكل صحيح.



ألقت الشرطة القبض على الراكبة عقب هبوط الطائرة، فيما نقلت المضيفة على كرسي متحرك لعلاجها من إصاباتها التي وصفت بالخطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الراكبة أطلق سراحها بعد دفع 35 ألف دولار