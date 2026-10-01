8 فوائد لقطار الاتحاد بعد افتتاح محطة اليلايس دبي

حدد مسؤولون وركاب 8 فوائد رئيسية وفرها قطار الاتحاد مع افتتاح محطة اليلايس في إمارة دبي، وربطها بإمارتي أبوظبي والفجيرة، مؤكدين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل بالدولة، من خلال توفير وسيلة تنقل سريعة وآمنة ومريحة، وتعزيز سهولة الحركة بين الإمارات، فيما كشفت شركة قطارات الاتحاد أن العام الجاري سيشهد افتتاح محطات جديدة في مدينة زايد وليوا ومنطقة الظفرة، مشيرة إلى أن السعة الاستيعابية للقطار تصل إلى 400 راكب، ومتوسط الحجز المسبق للتذاكر بلغ 10 أيام، وعدد الركاب السنوي المتوقع يصل إلى 10 ملايين راكب "عند التشغيل الكامل".

وتفصيلاً، شملت الفوائد اختصار زمن التنقل بين أبوظبي ودبي مقارنة بالسيارة، وتوفير وسيلة انتقال أكثر سهولة وراحة للرحلات اليومية، إلى جانب المساهمة في خفض الازدحام المروري على الطرق الرئيسية من خلال تحويل جزء من حركة المسافرين إلى شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن تقليل تكاليف التنقل للأشخاص الذين يترددون بصورة مستمرة بين الإمارتين، وتعزيز الربط بينهما وتسهيل حركة السكان والموظفين والزوار.

كما تضمنت الفوائد دعم السياحة الداخلية من خلال تسهيل الوصول إلى الوجهات والمعالم في أبوظبي ودبي، ورفع إنتاجية الموظفين عبر إتاحة استثمار وقت الرحلة في العمل أو القراءة أو الراحة، إلى جانب توفير خيار نقل أكثر استدامة يسهم في خفض الانبعاثات، وتعزيز النشاط الاقتصادي عبر تسهيل حركة العاملين والعملاء والزوار بين المركزين الاقتصاديين، ورفع مستوى خيارات النقل العام في الدولة، بما يدعم توسع شبكة النقل مستقبلاً، وينعكس على جودة الحياة من خلال توفير وسيلة تنقل مريحة ومنظمة والحد من الاعتماد على القيادة لمسافات طويلة.

وقالت مديرة إدارة الاستراتيجية والنمو في شركة قطارات الاتحاد، أميرة الخليفي: "صممنا أوقات الرحلات بما يتناسب مع أنماط تنقل الركاب واحتياجاتهم وتم توفير الخدمات خلال اليوم بما يجعل استخدام القطارات خياراً عملياً للتنقل اليومي، حيث لا تتوقف رحلة الراكب عند المحطة ومن خلال ربط خدمات قطارات الركاب بمترو دبي وخيارات التنقل الأخرى نوفر للراكب تجربة أكثر سهولة وسلاسة لمواصلة رحلتهم داخل دبي وإلى جهات أخرى".

وأضافت في تصريحات صحفية لـ "الإمارات اليوم": "وفرنا مميزات تجعل من القطار خيارا أفضل عن قيادة السيارة من خلال ضمان توفير مقعد مريح وواي فاي مجاني ونقاط شحن ومساحة لتخزين الأمتعة على متن القطار ما يسهم في تحويل وقت الرحلة إلى فرصة يمكن استغلالها حيث نريد للركاب أن يشعروا بأن الوقت الذي يمضونه معنا هو وقت مستثمر بشكل أفضل سواء اختاروا إنجاز أعمالهم أو البقاء على اتصال أو الاسترخاء أو ببساطة الاستمتاع بتجربة السفر بالقطار.

وشددت، الخليفي على أن افتتاح محطة قطار اليلايس في دبي يمثِل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة، عبر توظيف أحدث التقنيات والابتكارات لتطوير منظومة نقل متقدمة وصديقة للبيئة.

من جانبها، قالت الشيف الإماراتي، ميثاء ورشو، المسؤولة عن قوائم الطعام على متن قطارات الاتحاد، إنها تقيم في دبي وتعمل في أبوظبي، مشيرة إلى أن افتتاح خط قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي سيسهم في تسهيل تنقلها اليومي إلى مقر عملها بشكل كبير، ويوفر لها مزيداً من الوقت للراحة وقضائه مع أسرتها وممارسة أنشطتها الشخصية بعد انتهاء ساعات العمل.

وأضافت ورشو: "مستوى الراحة الذي توفره قطارات الاتحاد للركاب يمنحها فرصة لاستثمار وقت رحلة الذهاب والعودة بصورة أفضل، سواء في إنجاز بعض المهام، أو الاسترخاء واستعادة طاقتها، بدلاً من الانشغال بالقيادة، ما يتيح لها مواصلة أنشطتها الشخصية والاستفادة من وقتها بصورة أكبر بعد الوصول إلى وجهتها"، معربة عن سعادتها بكونها جزءاً من هذا الحدث المميز، مؤكدة أن تشغيل خط قطار أبوظبي–دبي يمثل إضافة مهمة لتجربة التنقل اليومية، ويوفر خياراً عملياً ومريحاً للأشخاص الذين يتنقلون بصورة مستمرة بين الإمارتين.

فيما توافد ركاب من مختلف الجنسيات والأعمار على محطة محمد بن زايد في أبوظبي، لاستقلال القطار والتوجه من خلاله إلى دبي والفجيرة، وأشار محمد فايز، وسامر فؤاد، ورنا عادل، عائشة خان، إلى أن تشغيل المحطة أسهم في توفير خيار جديد أمام السكان والزوار للتنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، والحد من الازدحام المروري، فضلاً عن إتاحة استثمار وقت الرحلة في العمل أو الراحة، بدلاً من القيادة لمسافات طويلة،

كما أكد، احمد خالد، ويوسف عبدالله ومريم حسن، وجوناثان كروز، بريا نير، وصوفي أوكونورا، أن القطار يوفر تجربة سفر منظمة ومريحة، ويخفف من أعباء التنقل اليومي، ويحافظ على ضبط المواعيد خصوصاً للموظفين والأشخاص الذين يترددون بصورة مستمرة بين الإمارات، كما يسهّل الوصول إلى الوجهات السياحية والتجارية والترفيهية، ويدعم حركة السياحة الداخلية.

من جانبها، أعلنت شركة قطارات الاتحاد، أنه اصبح بإمكان الركاب اعتباراً من أمس التنقل مباشرة بين أبوظبي والفجيرة، وهو ما يمثل انطلاقة جديدة في التنقل عبر شبكة قطارات الاتحاد، وسيتم إضافة المزيد من المحطات والوجهات تدريجياً مع توسع خدمات الشبكة، مشيرة إلى أنها تُسيّر 10 رحلات يومياً بين دبي وأبوظبي، و6 رحلات يومياً بين أبوظبي والفجيرة، وتعمل خدمات دبي أبوظبي على مدار اليوم، مع مقاعد مضمونة وإمكانية الحجز المسبق، وتبدأ أسعار التذاكر من 29 درهماً للدرجة المريحة، ومن 89 درهماً للدرجة المميزة، مع توفر خيارات متنوعة للتذاكر>

وكشفت، الشركة خلال "إحاطة إعلامية نظمتها بمناسبة افتتاح محطة اليلايس في دبي "، عن الرؤية طويلة المدى لقطارات الاتحاد لخدمات نقل الركاب في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة مشيرة إلى أن شبكة قطارات الاتحاد ستواصل توسعها، إذ ستنضم إليها محطات إضافية، من بينها محطات في مدينة زايد وليوا في 30 نوفمبر، وتليها محطات إضافية في منطقة الظفرة في 30 ديسمبر، ثم محطة الشارقة في 30 مارس 2027، وعلى صعيد يتجاوز حدود دولة الإمارات، تُبرز مشاريع مثل «قطار حفيت» الإمكانات الواعدة لتعزيز الربط الإقليمي ما يوفر روابط جديدة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ويدعم حركة الركاب والبضائع عبر الحدود.

ولفتت إلى أن الفرق بين قطار الاتحاد وخدمة التنقل في دبي، هي أن قطار الاتحاد هو خدمة لنقل الركاب بين المدن، تربط وجهات مختلفة في أنحاء دولة الإمارات، في حين يوفر مترو دبي خدمة النقل الحضري داخل إمارة دبي؛ وهما نظامان منفصلان للنقل، يختلفان في التذاكر وشروط السفر، بما في ذلك القواعد الخاصة بالأمتعة والمأكولات والمشروبات والمواد المسموح بنقلها. كما توفر قطارات الاتحاد خدمة حجز المقاعد.



مواقف السيارات

أكدت شركة قطارات الاتحاد الحرص على توفير مواقف للسيارات في محطات قطارات الاتحاد، بما يتيح لمستخدمي القطارات إيقاف مركباتهم بسهولة ومواصلة رحلاتهم بكل راحة، موضحة أن رسوم المواقف تختلف بحسب المحطة؛ ففي محطة أبوظبي تكون أول 15 دقيقة مجاناً، وتُحتسب 5 دراهم للساعة حتى ساعتين، و15 درهماً إجمالاً لأكثر من ساعتين وحتى 24 ساعة للمركبات التي تدخل المواقف بين الساعة 6 صباحاً والثانية صباحاً، فيما تبلغ الرسوم 20 درهماً إجمالاً لمدة تصل إلى 24 ساعة للمركبات التي تدخل خلال الفترة الليلية من الثانية صباحاً حتى السادسة صباحاً، و20 درهماً عن كل 24 ساعة إضافية. وفي محطة الفجيرة تكون أول 15 دقيقة مجاناً، وتبلغ الرسوم 5 دراهم للساعة حتى ساعة واحدة، و10 دراهم إجمالاً لأكثر من ساعة وحتى 24 ساعة، و10 دراهم عن كل 24 ساعة إضافية. أما محطة اليلايس في دبي، فتكون أول 15 دقيقة مجاناً، وتُحتسب 10 دراهم للساعة حتى ساعتين، و30 درهماً إجمالاً لأكثر من ساعتين وحتى 24 ساعة للمركبات التي تدخل المواقف بين الساعة 5 صباحاً والواحدة صباحاً، فيما تبلغ الرسوم 40 درهماً إجمالاً لمدة تصل إلى 24 ساعة للمركبات التي تدخل بين الواحدة والخامسة صباحاً، و40 درهماً عن كل 24 ساعة إضافية.