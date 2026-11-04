حملة استدعاء لمركبات «كيا تيلورايد» في أسواق الدولة

أطلقت شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة لاستدعاء مركبات «كيا تيلورايد» من موديلات عام 2025، المنتجة في أسواق الولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت بيانات الحملة أن أسباب الاستدعاء تعود إلى وجود خلل في تصنيع آلية إمالة مسند ظهر المقعد الكهربائي، ما قد يؤدي إلى عدم تثبيت مسند ظهر المقعد الأمامي في موضعه بشكل صحيح.

وأشارت بيانات الاستدعاء إلى أن عدم ثبات مسند الظهر بشكل مناسب قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب في بعض حالات الاصطدام من الخلف، وبالتالي زيادة خطر الإصابة.

ومن المتوقع أن تشمل حملة استدعاء مركبات «كيا تيلورايد» نحو 89 سيارة في مختلف أسواق الدولة.

وستعمل شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» على فحص مجموعة إطار مسند ظهر المقعد الأمامي الكهربائي في المركبات المشمولة بحملة الاستدعاء، واستبدالها عند الحاجة، دون تحميل مالكي السيارات أي تكلفة.