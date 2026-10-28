بعد عامين.. باخرة سياحية فاخرة تعلق رحلتها حول العالم بسبب أسعار الوقود

وجد نحو 200 راكب أنفسهم عالقين في كمبوديا، بعدما علقت باخرة سياحية فاخرة رحلتها حول العالم بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

وأعلنت شركة "فيلا في ريزيدنسز" الأميركية المشغّلة للسفينة "فيلا في أوديسي"، تعليق عملياتها، مؤكدة العمل مع الركاب لترتيب مغادرتهم وتوفير أماكن إقامة مؤقتة، وسط غموض بشأن مستقبل الرحلة.

وكانت السفينة قد غادرت مدينة بلفاست في أكتوبر 2024، ضمن رحلة استثنائية تستهدف زيارة نحو 150 دولة على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة، في تجربة معيشية بحرية غير تقليدية.

وذكرت الشركة في بيان أن التكلفة الشهرية للوقود، التي كان متوسطها خلال الفترة السابقة يبلغ حوالي 1800 دولار لكل ​غرفة في ​السفية، بلغت ⁠مؤخرا ما يصل يتراوح بين 6000 و8000 دولار في بعض ​مناطق آسيا.

وقالت في البيان: "لا يمكن للشركة ​أن ⁠تحمل المقيمين زيادات بهذا القدر بسهولة، مع تعرض نموذج التشغيل الحالي للسفية لضغط مالي ⁠لا ​يحتمل نتيجة لما سببه ​هذا العجز".