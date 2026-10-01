المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تحويل مسار رحلة طيران الإمارات المتجهة إلى لندن لفرانكفورت بسبب حالة طبية طارئة

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه تم تحويل مسار رحلة طيران الإمارات رقم EK31 المتجهة من دبي إلى مطار لندن هيثرو إلى فرانكفورت بسبب حالة طبية طارئة لأحد الركاب على متن الطائرة.

وأضاف في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" أن طاقم الطائرة قدم المساعدة اللازمة أثناء الرحلة، وتم الترتيب لتوفير الرعاية الطبية عند الوصول. وقد هبطت الطائرة بسلام في فرانكفورت، حيث نزل الراكب لتلقي المزيد من العناية الطبية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تواصل الرحلة مسارها إلى مطار لندن هيثرو في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت فرانكفورت المحلي.