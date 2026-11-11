أول رحلة تجريبية لـ"تاكسي جوّي" ذاتي القيادة في سريلانكا

أجرت مركبة أجرة جوية ذاتية القيادة تتّسع لراكبين وصنعتها شركة صينية، أول رحلة تجريبية ناجحة لها الأربعاء فوق العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأوّل راكبين استقلا المركبة التي تصنّعها شركة "إي هانغ" وتعمل بواسطة 16 محركاً كهربائياً، هما وزير وزير الموانئ والطيران المدني أنورا كاروناتهيكالا ونائبه جانيثا روان كوديثومواكو.

ويبلغ الحد الأقصى لوزن المركبة عند الإقلاع 620 كيلوغراما، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 30 كيلومتراً.

على مدى أكثر من عشر سنوات، ابتكرت شركات تصنيع عدة نماذج أولية لما يُعرف بـ"سيارات الأجرة الطائرة"، لكنها لم تنجح في فرض نفسها في سوق النقل العام، وظلت إلى حد كبير في حدود "الألعاب" المخصصة للأثرياء.

وقال كوديثومواكو، عقب خوضه أول رحلة جوية بالمركبة "تسعى دول كثيرة إلى اعتماد هذه التكنولوجيا، وسريلانكا انضمت إلى هذا السباق".

وأوضح أن الاختبارات على المركبة ستستمر خمسة أشهر، مع احتمال بدء تشغيلها تجارياً، على أن تُستخدم على الأرجح لنقل الركاب بين المطار ووسط العاصمة كولومبو.

وتستغرق هذه المسافة بالسيارة نحو نصف ساعة في المتوسط.