شرطة دبي تحدد 6 إرشادات لقيادة السكوتر الكهربائي بأمان

نشرت شرطة دبي، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ستة إرشادات للقيادة الآمنة للسكوتر الكهربائي، تشمل استخدام المسارات المخصصة، وعدم القيادة في الأماكن المخصصة للمشاة، وارتداء الخوذة وسترة الأمان، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام براكب واحد فقط لكل سكوتر، وعدم استخدام السماعات أثناء القيادة.

وأوضحت أن مخالفة قيادة السكوتر الكهربائي بصورة تشكل خطراً على الراكب أو الآخرين تبلغ 300 درهم.