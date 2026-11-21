أفادت شبكة "فوكس بيزنس" بأن شركة "تويوتا" تستدعي 314,029 سيارة من طرازَي "تويوتا" و"لكزس" في الولايات المتحدة، بسبب احتمال تمزق أجهزة نفخ الوسائد الهوائية الأمامية الخاصة بالراكب، وهي من صنع شركة "تاكاتا". وقد يؤدي هذا التمزق إلى قذف شظايا معدنية نحو الركاب، ما يزيد خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة.

ويشمل الاستدعاء سيارات من طرازات الأعوام 2002 إلى 2017، وفق تقرير قُدّم إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ونقلته وكالة "رويترز".

من الطرازات المشمولة: "تويوتا كورولا" و"تندرا" و"سيكويا" و"فوررنر"، إلى جانب "لكزس SC430" و"IS250" و"GX460".

وبحسب تقرير الإدارة، لم تسجل "تويوتا" أي حالات تمزق في أجهزة النفخ المعنية. وتعود المشكلة إلى أن أجهزة النفخ تقترب من نهاية عمرها التشغيلي الآمن المقدّر.

وأوضحت الإدارة أنها قد تتمزق بسبب تحلل المادة الدافعة نتيجة التعرض الطويل للرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة وتقلباتها الحادة. وفي حال انتفاخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي أثناء حادث، قد يتمزق جهاز النفخ المتحلل ويطلق شظايا معدنية حادة داخل المقصورة.

وقالت "تويوتا" إنها تجري الاستدعاء من باب الحيطة. وبحسب الإدارة، سيستبدل وكلاء "تويوتا" و"لكزس" المعتمدون جهاز نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي أو مجموعة الوسادة الهوائية بالكامل مجاناً، حسب نوع السيارة.

وتعتزم "تويوتا" إرسال رسائل إخطار إلى المالكين بين 28 ديسمبر و11 يناير، لكن المالكين لا يحتاجون إلى انتظار هذه الرسائل للتواصل مع الوكلاء بشأن الإصلاح.