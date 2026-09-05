شرطة دبي: 300 درهم غرامة قيادة السكوتر الكهربائي بصورة خطرة

أوضحت شرطة دبي أن مخالفة قيادة السكوتر الكهربائي بصورة تشكل خطراً على الراكب أو الآخرين تبلغ 300 درهم.

وأشارت، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن إرشادات القيادة الآمنة للسكوتر تتمثل في استخدام المسارات المخصصة، وعدم القيادة في الأماكن المخصصة للمشاة، وارتداء الخوذة وسترة الأمان، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وأن يكون راكب واحد فقط لكل سكوتر، إضافة إلى عدم استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة، وارتداء معدات حماية الركبتين والمرفقين.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، قد دشنتا وحدة مراقبة وسائل التنقّل الشخصية، لرقابة وضبط هذه الوسائل، بدأ تفعيلها اعتباراً من الأول من شهر مايو 2026، وذلك على جميع مسارات الدراجات الهوائية، والشوارع الرئيسة، ومناطق التنقّل المرن في الإمارة.

وتهدف الوحدة إلى رصد السلوكيات غير الآمنة وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية من الأفراد، إضافة إلى تحرير المخالفات وحجز المركبات المخالفة بالتنسيق مع شركة الإمارات للمزادات.