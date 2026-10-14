أعلنت شرطة دبي تعزز أسطول دورياتها الفارهة بمركبة "لامبورغيني تيميراريو"، وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز منظومة العمل الشرطي، وتوظيف المركبات الحديثة والمتطورة في دعم الحضور الأمني والسياحي، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وزوار الإمارة.

وتُعد سيارة لامبورغيني تيميراريو أول سيارة رياضية خارقة مزودة بمحرك ثماني أسطوانات مع تيربو مزدوج وثلاثة محركات كهربائية بقوة 920 حصاناً، وبسعة أربع لترات وتصل سرعة السيارة إلى 343 كم/ ساعة، وبتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 2.7 ثانية.

يبدأ سعر السيارة في السوق العالمي من 390 ألف دولار (نحو 1.4 مليون درهم).

وتستهلك نحو 10.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتمتلك السيارة أضواء سداسية مستقبلية ومحرك مكشوف، وجناح يعزز الديناميكية الهوائية، وتوفر مساحة كبيرة للسائق والراكب.