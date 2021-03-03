ميغان تكسب دعوى قضائية وتُمنح 630 ألف دولار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حصلت دوقة ساسكس البريطانية ميغان ماركل على 630 ألف دولار كتعويض مؤقت عن مصاريفها القضائية في دعوى انتهاك خوصية ضد صحيفة ميل أون صنداي التي نشرت أجزاء من رسالة كتبتها إلى أبيها، وفقا لما جاء في وكالة أنباء "رويترز".

وحكمت المحكمة العليا بلندن الشهر الماضي بأن الصحيفة انتهكت خصوصية ميجان كما انتهكت حقوق النشر الخاصة بها بنشر أجزاء من الرسالة المؤلفة من خمس صفحات التي كتبتها إلى أبيها توماس ماركل الذي اختلفت معه عشية زفافها إلى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث.

وجاء حكم القاضي مارك واربي لصالح ميغان دون محاكمة قائلا إن الموضوعات كانت انتهاكا واضحا للخصوصية بعد أن جادلت الصحيفة بأن الدوقة كانت تعتزم نشر محتويات الرسالة وأن النشر جاء في إطار استراتيجية إعلامية.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء رفض واربي التصريح للصحيفة بالطعن على القرار قائلا إنه "لا يرى أي احتمال حقيقي" لأن تتوصل محكمة الاستئناف لنتيجة مختلفة. ومع ذلك فإن بوسع الصحيفة التقدم مباشرة بالطعن إلى المحكمة.