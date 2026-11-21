أكدت صحيفة "لو فيغارو" أن أكثر ما يخشاه زيلينسكي رحيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتوقف المساعدات الفرنسية الكبيرة التي يحصل عليها نظامه منذ بدء المواجهة مع روسيا.

وقالت الصحيفة: "وجد فلاديمير زيلينسكي نفسه في موقف في غاية الصعوبة، فمنذ اندلاع النزاع تقدم باريس الدعم الكبير لأوكرانيا ولا تزال، لكن تُقلق النظام في كييف تصريحات المرشحين المتصدرين لاستطلاعات الرأي في فرنسا".

وترى الصحيفة أن قائمة متصدري السباق الرئاسي في فرنسا لا تثير السرور في نفس زيلينسكي، لكن لا خيار أمامه.

وأضافت أن فرنسا تحتل المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا من حيث حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ولذلك من الضروري لكييف بدء التواصل من الآن مع الشخصيات التي قد تتولى قيادة البلاد لاحقا.