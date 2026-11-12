أقنعة الضوء LED.. سر النضارة الجديد أم موضة باهظة الثمن؟



أصبحت أقنعة العلاج بالضوء LED، التي كانت تبدو في السابق كأدوات غريبة مستوحاة من أفلام الخيال العلمي، من أبرز صيحات العناية بالبشرة وأكثرها انتشاراً، مع تسجيل مبيعاتها ارتفاعات لافتة تجاوزت الضعف خلال الفترة الأخيرة. وبين الوعود ببشرة أكثر نضارة وشباباً وخالية من العيوب، يبرز تساؤل حول مدى فاعلية هذه الأجهزة، وما إذا كانت نتائجها تستحق أسعارها المرتفعة.

وتستند هذه التقنية إلى ما يعرف بـ«التعديل الحيوي الضوئي»، إذ تستخدم أطوالاً موجية محددة من الضوء تتغلغل في الجلد لتحفيز نشاط الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا، بما يساعد على تنشيط بعض العمليات الحيوية المرتبطة بصحة البشرة.

ويؤدي الضوء الأحمر دوراً في تهدئة الالتهابات وتحفيز إنتاج الكولاجين، الأمر الذي قد يساهم في تحسين مرونة الجلد وتقليل علامات التقدم في العمر. في المقابل، يستهدف الضوء الأزرق البكتيريا المرتبطة بظهور حب الشباب، ما يساعد على الحد من البثور والالتهابات المصاحبة لها.

لكن هذه الوعود لا تعني أن أقنعة الضوء تمثل حلاً شاملاً لمشكلات البشرة، فبحسب أطباء الجلد، ينبغي التعامل معها باعتبارها خطوة إضافية ضمن روتين متكامل، لا بديلاً عن أساسيات العناية اليومية. وتظل المكونات الفعالة، مثل الريتينويدات وفيتامين C والببتيدات وحمض الساليسيليك، من العناصر المهمة التي تدعم تجدد البشرة وتعالج مشكلات مختلفة بحسب احتياجاتها.

وفي هذا السياق، يشدد خبراء نقلت عنهم صحيفة «الغارديان» على أهمية استخدام واقي الشمس يومياً، مؤكدين أن إهمال الحماية من الأشعة فوق البنفسجية يقلل من جدوى أي جهود تستهدف مكافحة علامات الشيخوخة، بما فيها استخدام أجهزة العلاج الضوئي.

وتتطلب أقنعة LED أيضاً قدراً من الالتزام والانتظام، إذ لا تظهر نتائجها بشكل فوري، بل تحتاج إلى الاستخدام المتواصل لفترات من الزمن. كما أن تأثيرها يظل تدريجياً ومحدوداً مقارنة ببعض الإجراءات والعلاجات المتخصصة التي تقدمها عيادات الجلدية.

وتبرز كذلك ضرورة مراعاة نوع البشرة وحالتها قبل استخدام هذه الأجهزة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من التصبغات أو الكلف، إذ قد يؤدي الاستخدام غير المناسب للضوء الأزرق إلى زيادة التهيج أو تفاقم بعض المشكلات الجلدية.

أما من الناحية الاقتصادية، فلا يعني ارتفاع سعر القناع بالضرورة أنه يقدم أداءً أفضل أو نتائج أكثر فاعلية. فهناك خيارات أقل تكلفة، من بينها اللصقات العلاجية المخصصة لمناطق محددة من الوجه والأقنعة ذات الأسعار الاقتصادية، التي قد توفر أداءً مناسباً وفقاً لمواصفاتها وطريقة استخدامها.

وفي المحصلة، لا تمثل أقنعة العلاج بالضوء LED عصا سحرية للحصول على بشرة مثالية، وإنما وسيلة مساعدة يمكن أن تضيف بعض الفوائد إلى روتين العناية بالبشرة. وتبقى النتائج مرتبطة بحسن اختيار الجهاز، والالتزام بتعليمات استخدامه، والأهم من ذلك، عدم إغفال الأساسيات التي تقوم عليها العناية الصحية بالبشرة.