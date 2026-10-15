وسط جدل بشأن قيود "ستارلينك" في أوكرانيا.. ماسك: حان وقت رحيل زيلينسكي

اعتبر مؤسس شركة "سبيس إكس"، رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، أن وقت رحيل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد حان.

وجاءت تصريحات ماسك تعليقا على منشور لأحد مستخدمي المنصة، الذي لفت الانتباه إلى تصريحات زيلينسكي في مقابلة مع المذيع التلفزيوني البريطاني بيرس مورغان. وكتب المستخدم: "خوفه الرئيسي (زيلينسكي) هو نهاية الحرب وإجراء الانتخابات الرئاسية".

وعلق ماسك: "هكذا ستستمر المذبحة. لقد حان وقت رحيل زيلينسكي".

وكان نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق سيرغي ستيرنينكو قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه تم فرض قيود ليلية على عمل محطات "ستارلينك"، موضحا أن الاتصال كان يبدأ بالانقطاع عند تجاوز سرعة 160 كيلومترا في الساعة، ما أعاق القوات الأوكرانية وقيد عمليات الإمداد والتموين.

وأفاد مصدر عسكري أوكراني لشبكة "سي إن إن" الأميركية بأن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات كبيرة بسبب القيود المفروضة على تشغيل محطات "ستارلينك".

ولاحقا، رد ماسك، على انتقادات كييف بشأن القيود، مؤكدا أن خدمة "ستارلينك" التابعة للشركة مخصصة حصرا للأغراض المدنية أو الدفاعية، ولا يمكن استخدامها في شن العمليات القتالية الهجومية، التي اعتبر أنها لا تتناسب مع طبيعة الخدمة التجارية.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تحرم كييف من المعلومات الاستخباراتية الأميركية وإمكانية الوصول إلى خدمة "ستارلينك".