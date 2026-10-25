"فولكسفاغن" تعتزم إلغاء 35 ألف وظيفة

تعتزم مجموعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن"، في إطار تشديد برنامج التقشف، إلغاء 12 ألف وظيفة إضافية خلال السنوات المقبلة. وذكرت صحيفة "بيلد" أن شركة "فولكس فاغن" تشدد تدابير التقشف بشكل حاد. وفي إطار العلامة التجارية الأساسية، يُخطط بحلول عام 2030 لتسريح 12 ألف موظف إضافي.

وبحسب معلومات الصحيفة، ستكون هذه التسريحات إضافة إلى برنامج تحسين الكوادر الذي تم إقراره بالفعل، والذي يُخطط بموجبه لإلغاء أكثر من 35 ألف وظيفة.

وفي الوقت ذاته، تأمل إدارة المجموعة تنفيذ عمليات التسريح بطرق مقبولة اجتماعيا، من خلال عرض نقل الموظفين إلى شركات لإعادة تأهيلهم مهنيا بتمويل ودعم من الدولة.

وعلى الرغم من ذلك، هددت نقابة "إي جي ميتال" المجموعة ببدء إضراب اعتبار من عام 2027. وقد تم تحديد المفاوضات التعريفية الرسمية بين الطرفين في 24 نوفمبر، على أن ينتهي ما يُسمى بـ"فترة السلام" الإلزامية في المنشآت في 31 ديسمبر.