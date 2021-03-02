هاتف «آيفون 13» بذاكرة 1 تيرابايت للمرة الأولى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير إعلامية عن بعض مواصفات هاتف «أبل» القادم «آيفون 13».

وبحسب التسريبات التي تناقلتها وسائل إعلامية، فإن أبرز مواصفات هاتف أبل «آيفون 13» هي ذاكرة تخزين عملاقة سعة تيرابايت واحد للذاكرة التخزينية، وبذلك تكون أول مرة تقدم فيها الشركة الأميركية هذه الميزة لمستخدمي هواتفها.

ووفقاً لتقرير «مؤسسة ويدبوش المالية»، فإن هذا الخيار يعتبر ضعف أعلى مساحة تخزينية متوافرة لهواتف آيفون، وهي 512 غيغابايت.

ونشر خبير التكنولوجيا جون بروسر، في تغريدة له عبر «تويتر»، قوله: «الجميع.. استعدوا لاستقبال ايفون 1 تيرابايت».

ولم يكشف بوسر عن تاريخ الإصدار المتوقع، لكن صفحات تكنولوجيا عديدة توقعت أن يُتاح في أقرب محطة عام 2021.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن «أبل» تقوم بمضاعفة سعة التخزين الداخلية لهواتف آيفون كل عامين إلى ثلاثة أعوام.