الإعدام لشقيقين قتلا عاملاً ثأراً لعمهما بمصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات قنا، أمس، بإعدام شقيقين، لاتهامهما بقتل عامل أخذاً بالثأر لعمهما، فيما قضت المحكمة ببراءة والدهما.

وتعود أحداث القضية إلى يوم ٢٤ يوليو ٢٠١٦، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغاً بمصرع هاني عبدالفتاح أبوالمجد، عامل ومقيم بقرية فاو قبلي في دشنا، إثر قيام مجهولين بذبحه أثناء وجوده في سوق قرية البطاطخة بمركز قنا.

وكشفت تحريات المقدم محمد إيهاب خلف الله، رئيس مباحث مركز قنا، أن مرتكبي الحادث كلاً من (عبدالحسيب ال. إ) وشقيقه (نصر الدين) ووالدهما تربصوا للمجني عليه أثناء وجوده بسوق قرية البطاطخة في مركز قنا، وقام المتهم الأول بشل حركته، بينما قام الثاني بذبحه من رقبته، وكان الثالث يشد من أزرهما، وذلك أخذاً بثأر عمهما الذي قتل على يد عائلة المجني عليه.