«سما دبي».. 12 برنامجاً تروي حكايات الإمارات

كشفت قناة «سما دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة، التي تضم نحو 12 برنامجاً تتنوع موضوعاتها بين الثقافة والتراث والمجتمع والاقتصاد والترفيه، ما يعكس حرص القناة على إثراء شاشتها بإنتاجات نوعية وتقديم تجربة مشاهدة تجمع بين المعرفة والمتعة، وتلبّي اهتمامات مختلف فئات الجمهور، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الإنتاج التلفزيوني، وتعزيز حضور المحتوى المحلي وإبراز خصوصية المجتمع الإماراتي وثقافته المتفردة.

وأكد مدير القنوات التلفزيونية العامة في «دبي للإعلام»، منير محمد إبراهيم، أن الدورة البرامجية الجديدة لقناة «سما دبي» تعكس جهود المؤسسة الهادفة إلى تطوير محتواها والارتقاء بجودة إنتاجاتها وتوسيع خيارات المشاهدة، وقال: «نحرص في(دبي للإعلام) على أن تحمل كل دورة برامجية إضافة جديدة لشاشاتنا، سواء من حيث تنوع الموضوعات التي تتناولها أو أساليب تقديمها ومعالجتها، بما يمنح المشاهد تجربة أكثر ثراءً وتجدداً، وتمثل هذه التشكيلة البرامجية امتداداً لجهودنا في تقديم محتوى يجمع بين قوة المضمون وجاذبية العرض، ويواكب اهتمامات المشاهدين وتطلعاتهم».

وقالت مديرة قناة «سما دبي»، حمدة البساطة: «نعمل في (سما دبي) على تطوير إنتاجاتنا التلفزيونية بما يواكب التحولات التي تشهدها دبي والإمارات، ويسلط الضوء على قصص النجاح والنماذج الملهمة والشخصيات التي أسهمت في نهضتهما، ونحرص على إبراز موروثنا الوطني وقيمنا الأصيلة بما يعزز اعتزاز الأجيال بهويتها».

وضمن الدورة الجديدة، يجدد برنامج «مساء دبي» حضوره على شاشة القناة، وفيه تتابع حنان البلوشي ووليد المرزوقي ويوسف صالح وسماح العبار أبرز المستجدات والموضوعات الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب المبادرات البارزة والتجارب الملهمة، من خلال فقرات ولقاءات تتناول شؤون الحياة اليومية، أما برنامج «المؤشر»، الذي يقدمه مروان الحل، فيرصد حركة الأسواق المالية والتطورات الاقتصادية في دبي والإمارات.

وتحتفي «سما دبي» عبر برنامج «55 عاماً من الاتحاد» بتاريخ الإمارات وإرثها الحضاري، حيث تستعرض حصة الفلاسي أبرز المحطات التي مرت بها الدولة منذ قيام الاتحاد، وما حققته من إنجازات في المجالات الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، كما يتضمن البرنامج مسابقة تفاعلية تتيح للمشاهدين فرصة الدخول في سحب يومي للفوز بجائزة تصل قيمتها إلى 55 ألف درهم، ويتم الإعلان عن الفائز كل يوم سبت.

وتواصل القناة مواكبة المشهد الثقافي المحلي عبر الموسم الرابع من برنامج «الحي الثقافي»، الذي تقدمه سامية مراد، وترصد من خلاله أبرز الفعاليات والمبادرات الفنية والأدبية، وتحاور نخبة من الفنانين والمؤرخين والأدباء، ويطل برنامج «ذخر» بحلقات جديدة تستضيف شخصيات عاصرت محطات بارزة من تاريخ الإمارات، وتستعيد ذكرياتها وشهاداتها عن أحداث شهدتها الدولة قبل الاتحاد وبعده، فيما تستكشف ليلى المقبالي عبر برنامج «مراري» تاريخ أزياء المرأة الإماراتية وتطورها وما تحمله من دلالات اجتماعية وثقافية، ويجدد برنامج «الوجهة الأولى» حضوره في موسمه الرابع، حيث تصطحب رحاب المهيري، برفقة الأطفال اليازية وغميلة وعبيد، المشاهدين في جولات إلى وجهات سياحية وعائلية تجمع بين الترفيه والتعلم والأنشطة التفاعلية.

ويعود برنامج «ابن بيتك» في موسمه الرابع، وفيه يقدم أحمد الكتبي حلولاً عملية ونصائح مفيدة في مجالات البناء والتعمير وصيانة المنازل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، ويركز الموسم الجديد على صيانة المنازل والحفاظ على جودتها، والاستفادة من المساحات لتحقيق الراحة والجمال.

وفي سياق متصل، يواصل برنامج «موروثنا» في موسمه الثاني التعريف بتفاصيل التراث المحلي، عبر لقاءات وزيارات ميدانية تكشف أصالته وتعدد عناصره، كما يقدم «ذاكرة الإعلام» في موسمه الثاني إطلالة على تطور المشهد الإعلامي المحلي، مستعيداً عبر أرشيف مؤسسة دبي للإعلام أبرز البرامج والأحداث والشخصيات التي أسهمت في تشكيله.

ويتناول أيوب يوسف في برنامج «مع الأسرة» قضايا التربية والعلاقات العائلية والتحديات المعاصرة، مستعيناً بآراء خبراء ومختصين يطرحون إرشادات عملية لتعزيز التفاهم والاستقرار داخل الأسرة. ويضيء برنامج «أثر»، الذي تقدمه ميثا إبراهيم، على شخصيات أحدثت تأثيراً إيجابياً في محيطها، ويسلط الموسم الثاني من الوثائقي «أرض الخير» الضوء على جهود النهوض بالقطاع الزراعي، مستعرضاً قصص نجاح مزارعين من مختلف إمارات الدولة.