محمد بن راشد: رؤيتنا للخدمات الحكومية وضعناها منذ سنوات.. نريد حكومة تسبق احتياجات الناس وتجعل حياتهم أسهل

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج الدورة الجديدة من نظام النجوم لتصنيف خدمات حكومة الإمارات، وأكد سموه أن الدورة شملت 179 قناة خدمية في 27 جهة حكومية وتصدر مركز خدمات المرور والترخيص في إمارة الفجيرة النتائج بتحقيق تصنيف 7 نجوم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اعتمدنا اليوم نتائج الدورة الجديدة من نظام النجوم لتصنيف خدمات حكومة الإمارات.. الذي يقيس جودة خدماتنا الحكومية ومستوى تطورها بناءً على تجربة المتعاملين..".

وتابع سموه: "وشملت الدورة 179 قناة خدمية في 27 جهة حكومية.. وتصدر النتائج مركز خدمات المرور والترخيص في إمارة الفجيرة بتحقيق تصنيف 7 نجوم..".

وهنأ سموه قائلا: "نبارك لأخي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ولفريق عمل وزارة الداخلية هذا الإنجاز المتميز.."

وأضاف سموه: "رؤيتنا للخدمات الحكومية وضعناها منذ سنوات.. نريد خدمات تضاهي أفضل الفنادق في حسن الاستقبال والضيافة.. وأفضل البنوك في دقة الإجراءات وموثوقيتها.. وشركات الطيران في سرعة الإنجاز والعمل على مدار الساعة.. نريد حكومة تسبق احتياجات الناس وتتجاوز توقعاتهم.. وتجعل حياتهم أسهل وأفضل..".