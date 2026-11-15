وزير الخزانة الأميركي: نكثف الضغوط الاقتصادية على إيران.. و«إنفيديا» بحاجة إلى تغيير جذري

توقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ⁠خلال مقابلة مع برنامج "صنداي مورننج فيوتشرز" على قناة ‌"فوكس نيوز"، أن تواجه إيران «شتاءً قاسياً» في ظل النقص الحاد الذي تعانيه في إمدادات الغاز، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تواصل تكثيف ضغوطها الاقتصادية على طهران، وأن هذه السياسة «تحقق نتائجها» المرجوة على أرض الواقع.

وعلى صعيد الملفات الاقتصادية المحلية، أعرب الوزير عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستشهد تراجعاً في معدلات التضخم خلال الشهر المقبل، داعياً مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى «النظر إلى المستقبل» في تقييمه للمسار الاقتصادي.

وفي سياق متصل بقطاع التكنولوجيا والأسواق، وجه وزير الخزانة الأميركي انتقاداً لافتاً لإدارة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، معتبراً أن شركة «إنفيديا» باتت بحاجة إلى «تغيير جذري» في قيادتها.