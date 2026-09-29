قصص من دبي تُحلّق في الأجواء مع «طيران الإمارات»

أطلقت «طيران الإمارات» موسماً حافلاً جديداً للترفيه في الأجواء عبر نظامها الحائز جوائز عالمية رفيعة ice، وتضمنت أحدث الإضافات خلال هذا الموسم إطلاق قناة «دبي بلس»، وهي أول قناة ترفيهية إماراتية في الأجواء، إلى جانب تشكيلة جديدة من أحدث الأفلام العالمية، ومجموعات كاملة للمسلسلات، ومحتوى متنوع ومميز. وتُقدم منصة «دبي بلس» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام أعمالاً درامية وكوميدية ووثائقية وبرامج ترفيهية عائلية وبودكاست إماراتية لجمهور «طيران الإمارات» العالمي، لتنضم بذلك إلى أكثر من 20 علامة ترفيهية عالمية رائدة متوافرة بالفعل عبر نظام ice.

كما يشهد الموسم الجديد إطلاق قسم ice Opera House، الذي يضم مجموعة مختارة من عروض الأوبرا والباليه والسيمفونيات الكاملة، إضافة لتشكيلة واسعة من أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية، كما يمكن للمسافرين على متن «طيران الإمارات» استكشاف مكتبة تضم أكثر من 3000 فيلم بما فيها أفلام عربية، وأكثر من 4500 حلقة تلفزيونية.