"الهمهمة"... طريقة جديدة للبحث عبر "غوغل"



ابتكرت شركة «غوغل» طريقة جديدة للعثور على هذه الأغاني، وهي «الهمهمة».

وكشفت شركة «غوغل» النقاب عن ميزة بحث جديدة أمس الخميس تتيح للمستخدمين البحث عن الأغاني من خلال همهمة بعض الألحان والكلمات، في محاولة لمساعدتك في التعرف على الموسيقى، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وأصبحت الميزة الآن جزءا من تطبيق «غوغل» للجوال ومساعد «غوغل»، حيث يمكنك أن تقول: «ما هذه الأغنية؟» مع إضافة عبارة: «هاي غوغل» أولا ثم همهمة أو غناء مقطع أو حتى الصفير لمدة بين 10 إلى 15 ثانية. وستتضمن النتائج العديد من الأغاني المحتملة، إلى جانب تقدير محرك البحث لمدى احتمالية أن تكون كل أغنية هي التي تبحث عنها.

وقالت «غوغل» إن الميزة، التي تم الإعلان عنها إلى جانب العديد من الوظائف الأخرى المتعلقة بالبحث خلال حدث عبر الإنترنت أقامته الشركة، ستكون متاحة أولاً باللغة الإنجليزية على نظام «آي أوه إس» الخاص بشركة «آبل» وبأكثر من 20 لغة على نظام «آندرويد».

وإن فكرة الهمهمة من أجل البحث ليست جديدة تمامًا، حيث يقدم تطبيق «ساوند هاوند»، على سبيل المثال، ميزة الهمهمة قبل «غوغل».

ومثل العديد من طرق البحث عبر «غوغل»، تستخدم الميزة التعلم الآلي، حيث يحلل البرنامج بشكل أساسي النغمة التي تغنيها، ويحولها إلى سلسلة من الأرقام التي يمكن مقارنتها بعد ذلك بأطنان من الأغاني الرقمية للعثور على ما يبدو مشابهاً لها.

وتعمل الشركة على استخدام الذكاء الصناعي للتعرف على الموسيقى منذ عدد من السنوات.